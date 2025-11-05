Un agente de MotoGP: "¿Marc Márquez? Cuando el gato no está, los ratones bailan"

El representante Carlo Pernat considera que "ganar un mundial con cinco grandes premios por adelantado creo que es algo irrepetible en la historia".

"El más fuerte de todos"

Con Marc Márquez fuera de la competición por lesión, la igualdad en MotoGP se ha vuelto máxima en las últimas carreras.

De hecho, en las últimas cinco ha habido cinco ganadores distintos, lo que da cuenta de la superioridad del ilerdense este año.

Analizando esta situación en 'GP One', Carlo Pernat ha ensalzado al '93': "No olvidemos que falta Marc, el más fuerte de todos. Y cuando el gato no está, los ratones bailan, como dicen".

De hecho, el conocido representante de MotoGP considera que lo que ha logrado el piloto de Ducati este 2025 será difícilmente superable.

"Este año Marc prácticamente ha mermado las aspiraciones de los demás pilotos. Ganar un mundial con cinco grandes premios por adelantado creo que es algo irrepetible en la historia", ha apuntado.

"Sin Marc, la situación es más fluida, impredecible", ha añadido, señalando el que considera el hombre a batir en las citas de Portugal y Valencia: "Desde que Marc ya no está, está Aldeguer".