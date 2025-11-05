Batacazo del jefe de Ducati a Pecco Bagnaia: "Es la misma moto que el año pasado..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que la diferencia entre la moto del año pasado y la de este es mínima: "Son más o menos las mismas...".

Pecco Bagnaia se ha hartado de repetir que la Ducati de esta temporada no tiene nada que ver con la de 2024, con la que luchó por el mundial de MotoGP hasta el final. Pero en su propia marca le desmienten. Lo dice Gigi Dall'Igna, el ingeniero jefe, el que más sabe sobre la moto.

En una entrevista a la web oficial de MotoGP, Gigi dice que la diferencia es mínima: "Dijimos al principio del año que no queríamos tomar ningún riesgo en la creación de la moto. Así que, honestamente, la 24 y la 25 son más o menos las mismas motos".

"Con la 25 puedes añadir algo, pero al final, si quieres, puedes volver a la 24 fácilmente. No estoy contento con la moto GP25 porque no fue una evolución real, pero sé que desde el principio fue mi elección y eso es todo", se extiende el italiano, que no está de acuerdo con las palabras de Pecco.

Lo ha pasado muy mal este curso. La llegada de Marc Márquez, ganador del mundial, le ha llevado a una pesadilla en la que en algunas carreras incluso se ha ido al suelo cuando estaba en las últimas posiciones de la parrilla.

Sus quejas sobre la moto han sido constantes. No entendía qué pasaba, pero siempre se ha mostrado convencido de que ha habido cambios en la moto aunque ahora Ducati los desmienta.

Pecco es cuarto en el campeonato. Y Pedro Acosta se acerca. Está a 26 puntos. Su 2025 ha sido para olvidar.