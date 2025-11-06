¿Serán Granollers y Alcaraz la pareja de dobles de España? La respuesta de Marcel

El tenista español está convencido de que España será competitiva con cualquier pareja: "Jaume y Pedro han ganado en las eliminatorias previas...".

España, capitaneada por David Ferrer, es una de las grandes favoritas para la Copa Davis. Está Carlos Alcaraz... y está Marcel Granollers. El mejor jugador en individuales el mejor jugador en dobles. Y podrían compartir pista como ya han hecho en alguna ocasión.

Granollers no se ha mojado en 'Marca', donde ha dejado claro que cualquiera en el equipo podría formar una pareja competitiva.

"Ese dobles es una posibilidad (él y Alcaraz), pero, por suerte, tenemos en el equipo más jugadores. Jaume y Pedro han jugado las dos eliminatorias previas y han ganado los dos partidos. Pablo es un tenista que ha jugado mucho dobles y en la ATP tiene muy buenos resultados. La pareja que esté en Bolonia será competitiva seguro", explica.

Para él la Davis es muy especial: "La Copa Davis te marca mucho como tenista. Yo, de pequeño, era una competición que siempre seguía y quería estar ahí".

"Con 39 años no es fácil seguir siendo convocado por el capitán. Valoro compartir una semana más con mis compañeros a mi edad. Son experiencias únicas en la vida y el día que terminen no van a volver. Ahora que estoy en activo las quiero aprovechar al máximo", apunta Granollers.

Después de las ATP Finals llegará el momento de la Copa Davis. Y España es una de las grandes favoritas al título. Sobre todo después de que Jannik Sinner se haya bajado de la convocatoria de Italia.