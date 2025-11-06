Bronca monumental entre Ayuso y el PSOE por su novio: del "casero fiscalista" al "Gobierno moroso de Sánchez"

Los detalles Los puñales han volado hoy en la Asamblea de Madrid entre la presidenta Ayuso y la oposición. La 'popular' ha pedido a los socialistas que "delincan más despacio" porque no le da tiempo a asimilarlo. Espinar ha aludido a los delitos reconocidos por el novio de la 'popular'.

Primera intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea autonómica después de la declaración de su pareja en el juicio contra el Fiscal General. Y primera pelea 'a navajazos' con la oposición.

Ayuso, que ha denunciado que el Gobierno "moroso" de Pedro Sánchez debe a todos los madrileños más de 10.500 millones, ha acusado también al PSOE de no saber hacer "otra cosa más que insultar en lo personal" y de estar "siempre obstruyendo la labor de la Justicia y siempre ocultando la verdad".

La 'popular' se ha sometido al control de la oposición en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha pedido al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez que "delinca más despacio" porque "todo lo que tocan, lo degradan" y prueba de ello es que son ellos "los que se están defendiendo en los banquillos".

"Ahora me tengo que levantar de madrugada porque todos los días nos levantamos con cinco escándalos", ha ironizado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha dicho que el PSOE y Sánchez son "lo peor que ha tenido España".

La presidenta regional ha replicado así a una pregunta de la portavoz del PSOE-M en la Asamblea, Mar Espinar, quien ha puesto el foco en las declaraciones en el Tribunal Supremo del novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quienes este miércoles declararon como testigos en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La portavoz socialista ha preguntado a Ayuso si los presupuestos para 2026 los había hecho "su casero el fiscalista", porque "los números son tan falsos como las declaraciones a Hacienda que hace su pareja". Espinar ha incidido en que "el novio tiene afición al fraude fiscal, la novia al fraude contable y el jefe de Gabinete al fraude político", por lo que recalcó que, "con este trío qué puede salir mal".

Espinar ha recordado que el martes "ese pobre hombre que se llevó dos millones en comisiones ilegales mientras la gente se moría, su pareja, reconoció que dio luz verde a sus abogados para reconocer dos delitos". El mismo día, ha continuado, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, "reconoció que mintió para ocultarlo" y remarcó que "a diario usted demuestra que va a seguir viviendo como Dios a costa de los madrileños".

Por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha incidido en que "es muy importante que tenga claro algo que todos sabemos: la culpa es siempre de quien lo hace y no de quien lo persigue".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que el legado de Ayuso en la región será "convertir el presupuesto sanitario en un botín para Quirón mientras todos a su alrededor se forran a costa de la sanidad de los madrileños".

Bergerot ha aconsejado a la presidenta que le diga a su novio que "no se escape y que no nos tome por tontos", porque Alberto González Amador "no es una víctima", sino que "es un caradura que se ha hecho de oro gracias a los delitos".

Por último, tras las palabras de González Amador diciendo que había pensado en suicidarse o abandonar el país, Bergerot ha recalcado que, "tanto decir que se va a escapar, está pidiendo a gritos que le retiren el pasaporte".

