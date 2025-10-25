El mensaje de Márquez a su hermano Álex tras proclamarse subcampeón de MotoGP: "Sufrimos juntos..."

El de Ducati no dudó ni un segundo en dedicarle un emotivo mensaje a su hermano pequeño. Álex certificó matemáticamente el subcampeonato en la 'sprint' del GP de Malasia.

Marc Márquez está presenciando el final de temporada de MotoGP desde su casa mientras se recupera de su lesión en el hombro derecho. A pesar de haber certificado su noveno título mundial hace una semanas, Marc seguía teniendo intereses en el Mundial.

El de Ducati seguía muy de cerca su hermano Álex que, este sábado en el Gran Premio de Malasia, ha sentenciado matemáticamente la lucha por el subcampeonato. Marco Bezzecchi y 'Pecco' Bagnaia seguía al acecho de un segundo puesto que ha terminado siendo del de Gresini.

Álex, habiendo superado una lesión a mitad de temporada, ha cuajado su mejor curso en la categoría reina. Para tanto él como para Marc, ha sido un año inolvidable. El mayor es consciente de el gran trabajo que ha hecho su hermano y ha querido dedicarle un bonito mensaje desde la distancia una vez se había confirmado el subcampeonato de Álex.

"Campeones y subcampeones del mundo! Crecimos juntos, nos divertimos juntos, trabajamos juntos, sufrimos juntos y este año… ganamos juntos! Te quiero, hermanito", ha publicado Marc en sus redes tras la 'sprint' en Sepang.

Los Márquez cierran un año increíble dejando claras evidencias de haber sido los dos mejores pilotos sobre el asfalto en la categoría reina. Todo después de un años en el que ambos sufriendo mucho. Marc con la lesión y Álex viendo que le era muy complicado luchar por victorias. A pesar de ello, ya son los grandes autores de un legado, aún en construcción, que ya es historia de MotoGP.