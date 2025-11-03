El futuro político de Mazón, en directo l El president comparece para desvelar su decisión tras hablar con Feijóo

Maribel Vilaplana declara hoy ante la jueza

Precisamente este lunes, Maribel Vilaplana declara como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga las responsabilidades tras la catástrofe de la DANA. Vilaplana es la periodista que comió aquel 29 de octubre con Carlos Mazón, una comida que el president en un inicio trató de ocultar y sobre la que ha ofrecido múltiples versiones en el último año.

La última que sabemos es la ofrecida por la propia informadora en una carta abierta que publicó el pasado mes de septiembre, en la que detallaba que ese almuerzo se prolongó desde las 15:00 y hasta las 18:30 o las 18:45 horas. Poco antes del primer aniversario de la tragedia, sin embargo, conocimos que Mazón después la acompañó a un parking cercano y que no llegó al Palau hasta las 19:55, según testigos que le vieron llegar, además, con otra ropa.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, precisamente, ha requerido a Vilaplana el ticket del aparcamiento. En caso de que no lo conserve, se le solicitará a la empresa propietaria del parking. En vísperas de su comparecencia de hoy, la periodista sufrió este mismo fin de semana una crisis de ansiedadque la llevó al hospital, que posteriormente abandonó.