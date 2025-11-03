Su salida, en el aire
El futuro político de Mazón, en directo l El president comparece para desvelar su decisión tras hablar con Feijóo
El contexto Un año después de la DANA y tras encontrarse con el rechazo frontal de las víctimas en el funeral del Estado, el president, que pasó la tarde de la tragedia de sobremesa en 'El Ventorro', se plantea dimitir.
Maribel Vilaplana declara hoy ante la jueza
Precisamente este lunes, Maribel Vilaplana declara como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga las responsabilidades tras la catástrofe de la DANA. Vilaplana es la periodista que comió aquel 29 de octubre con Carlos Mazón, una comida que el president en un inicio trató de ocultar y sobre la que ha ofrecido múltiples versiones en el último año.
La última que sabemos es la ofrecida por la propia informadora en una carta abierta que publicó el pasado mes de septiembre, en la que detallaba que ese almuerzo se prolongó desde las 15:00 y hasta las 18:30 o las 18:45 horas. Poco antes del primer aniversario de la tragedia, sin embargo, conocimos que Mazón después la acompañó a un parking cercano y que no llegó al Palau hasta las 19:55, según testigos que le vieron llegar, además, con otra ropa.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, precisamente, ha requerido a Vilaplana el ticket del aparcamiento. En caso de que no lo conserve, se le solicitará a la empresa propietaria del parking. En vísperas de su comparecencia de hoy, la periodista sufrió este mismo fin de semana una crisis de ansiedadque la llevó al hospital, que posteriormente abandonó.
Pulso en el PP por el sucesor de Mazón
Ayer, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció por la mañana que Feijóo hablaría a lo largo del día con Mazón para analizar la situación política en la Comunitat Valenciana, lo que generó un gran revuelo mediático, que llevó a periodistas y a familiares de las víctimas a concentrarse a las puertas del Palau. Finalmente, desde el PP de la Comunitat Valenciana anunciaron que Mazón informará del contenido de estas conversaciones este lunes en una comparecencia pública, tras varias "conversaciones" con Feijóo, "en el marco del proceso de reflexión".
El sábado, además, se conoció que los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como figura de consenso al frente del partido en sustitución de Mazón, y que ya habrían trasladado ese apoyo a la dirección nacional del PP en Madrid, aunque Génova prefería el perfil de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Mazón desvela hoy su futuro político
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparece hoy para desvelar el resultado de la "reflexión" que anunció la semana pasada, tras el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, donde los familiares de los fallecidos clamaron pidiendo su dimisión.
Ayer, domingo, según confirmaron fuentes del PP a laSexta, Mazón habló con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. De momento se desconoce cuándo será su comparecencia, porque la agenda oficial del president a esta hora sigue vacía.