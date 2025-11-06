Toñi, que perdió a su familia en la DANA, da un tirón de orejas a PP y Vox y consigue que aplaudan a las víctimas: "Por la justicia y la verdad"

El contexto El diputado César Pérez ha mirado a sus compañeros del PP antes de arrancarse a aplaudir. "Solo así mi presencia aquí tendrá sentido", advertía Antonia García García mientras rogaba a PP y Vox que aplaudiesen a las víctimas.

Antonia 'Toñi' García García, quien perdió a su marido e hija en la DANA del 29 de octubre de 2024, realizó una emotiva intervención dirigida a Carlos Mazón. Solicitó a Miguel Ángel de la Rosa (PP) e Ignacio Gil Lázaro (Vox) que aplaudieran al final si realmente querían apoyar a las víctimas. Expresó su deseo de recibir el calor y apoyo de todos, no por ella, sino por los familiares de las 229 víctimas. Tras su intervención, los diputados del PP y Gil Lázaro aplaudieron y se acercaron a ofrecerle su pésame, gesto que Toñi agradeció en Al Rojo Vivo.

"Lo digo con todo mi corazón. Me encantaría que todos ustedes aplaudieran, que me dieran el calor y el apoyo de todos ustedes. No por mí, por los familiares de las 229 personas. Si lo sienten y están con nosotros, les pido que aplaudan todos ustedes. Solo así entenderé que mi presencia aquí, que mi dolor, hayan valido la pena", ha compartido.

Tras una mirada de César Pérez (PP) a sus compañeros, los diputados 'populares' han aplaudido las palabras de Toni, así como Gil Lázaro, que una vez acabada su comparecencia se ha acercado a hablar con la mujer.

"Tanto los de Vox como los del PP se han acercado a mí. Todas sus señorías han querido darme su pésame, algo que es de agradecer", ha compartido en Al Rojo Vivo tras su intervención.

Toñi carga duramente contra Mazón

Durante su intervención, Toñi ha querido agradecer la labor de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, que quiso atender a las víctimas después de la tragedia preguntando "qué necesitaban". "Me dio una explicación de lo que hizo, no hizo y dónde estuvo", desvela. Es más, asegura que el equipo de Bernabé le brindó toda la ayuda que necesitó.

"No es que seamos politizadas; uno va donde le abren la puerta y donde se siente querida y respetada. Lo mismo que en Europa. Nos sentimos queridas porque nos escucharon, cosa que el Gobierno valenciano no ha tenido la decencia ni de contarnos la verdad ni de pedirnos perdón. No encontramos, ni aun a día de hoy, el apoyo. La dimisión de Mazón es indignante, un insulto para la ciudadanía, es incrédulo que una persona pueda llegar a ese estado de miseria, tan inhumano", critica Toñi.

¿Qué alegaba el PP para no aplaudir?

En las jornadas previas de esta comisión de la DANA en el Congreso, desde el PP y Vox se había mostrado indiferencia y gestos de brazos cruzados al escuchar a las víctimas. Los 'populares' se justificaban asegurando que "el mayor y más cariñoso aplauso" que pueden darles es "el del silencio". Maite Pagán, una de las víctimas que ha acudido para comparecer, fue tajante al ver estos no aplausos: "Debería haber demostrado ese respeto cuando tocaba, el día 29".

Por su parte, Vox ha ido mucho más allá del silencio, y es que mientras que los portavoces saludaban cariñosamente a las víctimas tras terminar cada intervención, su portavoz, Gil Lázaro, prefería irse.

