La reivindicación de Alonso recordando uno de sus mejores momentos en F1: "Si alguien dudaba de mí..."

El piloto de Aston Martin analiza su adelantamiento a Lewis Hamilton en Baréin 2023: "Era como un 'no perdí lo que tenía'".

La temporada 2023 de Fernando Alonso, la primera con Aston Martin, fue una reivindicación para él. Porque después de mucho tiempo volvía al podio, demostrando que con un coche competitivo era capaz de todo. Y en 'DAZN' ha rememorado el adelantamiento que le hizo a Lewis Hamilton en Baréin, la primera carrera.

Un adelantamiento especial, claro. Aunque no sabe si el mejor de su carrera. Pero cree que fue muy importante por el momento y porque suponía volver a estar entre los mejores.

"No podría decir que no es el mejor adelantamiento, pero tampoco te voy a decir que sí porque quizá no recuerde alguno", dice el piloto español.

"Estará entre los mejores. Quizá sea el primer adelantamiento bueno por televisión porque muchos de los de la zona media no aparecen por televisión. Suponía un podio en la primera carrera con Aston Martin. Y desde que volví a la F1 los dos años con Alpine estuvimos en la zona media y este adelantamiento en 2023 sí que era como un 'no perdí lo que tenía'", reflexiona el piloto de Aston Martin.

Una manera de demostrar que seguía fuerte, que nunca se fue de la élite: "Creo que he demostrado a mucha gente o a alguien que había dejado de creer que sigo estando fuerte. No dudaba yo de mí, pero si dudaba alguno es un puñetazo encima de la mesa".

Fernando terminó ese curso con ocho podios. Su mejor cifra desde la época de Ferrari, hace más de diez años, cuando luchaba por los títulos mundiales de la Fórmula 1.

Él, a pesar de todo, nunca dudó de su potencial. Sí lo hicieron muchos. Y esos movimientos como el adelantamiento a Hamilton callaron muchas bocas.