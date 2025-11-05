Un exjefe de Márquez reconoce que Marc necesitó "ser feliz" para recuperar su 'prime': "Ser rápido..."

Michele Masini, director deportivo del equipo Gresini, quien fuera uno de los jefes de Marc el año pasado, dice que allí fue feliz y por eso pudo volver a su mejor versión.

Marc Márquez superó el peor momento de su carrera, lesiones y una Honda desastrosa, para volver a ganar en MotoGP. Y en ese proceso necesitó "volver a ser feliz". Es lo que ha dicho quien fuera su jefe en Gresini, el director deportivo Michele Masini, que sigue trabajando con Alex.

En palabras que recoge 'Motosan', Masini recuerda cómo llegó Marc a Gresini y cómo salió doce meses después: "Marc primero tuvo que volver a ser un piloto feliz y luego volvió a ser un piloto rápido y llegaron los resultados".

Hubo "química" desde el principio entre la moto, la Ducati, y el piloto: "Cuando hay química, cuando el piloto siente la química con la moto, sabe que hay mucho trabajo por delante, pero es un trabajo que se puede hacer con alegría, con ganas, con entusiasmo".

"Esa imagen la recordaré muy emocionado porque fue un poco la clave de que empezó a despejar todo ese período en el que se cuestionó a sí mismo", dice uno de los jefes de Gresini.

Compartir equipo con Alex

Reconocen en Gresini que Alex Márquez ha soportado "todo el peso" de tener a Marc en el garaje de al lado: "Como piloto Alex también ha tenido que soportar todo el peso de tener a un piloto con una presencia muy importante en el box, que es Marc".

"Debo decir que solo su hermano podía salir de esta situación más fuerte, como se ha visto este año en la pista...", cierra el jefe del equipo satélite de Ducati.