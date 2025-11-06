Alfonso Pérez Medina, tras declarar en el juicio al fiscal: "Comparto el dilema moral de Precedo. Nosotros sabemos quién es nuestra fuente, pero no podemos revelarla"

El periodista de laSexta, uno de los tres periodistas que han declarado ante el Supremo por el caso del novio de Ayuso, defiende el secreto profesional: "No podemos revelarla, porque la confidencialidad de las fuentes es la esencia del periodismo"

Alfonso Pérez Medina, periodista de laSexta, ha declarado ante el Tribunal Supremo como testigo en la causa abierta por la filtración del correo electrónico relacionado con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El comunicador ha explicado que comparte el "dilema moral" que también expresó el periodista de eldiario.es, José Precedo, quien afirmó: "Tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos muchos periodistas muchas veces: yo sé quién es la fuente de esta historia, pero no la voy a revelar por secreto profesional".

En Al Rojo Vivo, Pérez Medina ha profundizado en esa reflexión:"Evidentemente, cada uno de nosotros sabemos quién es nuestra fuente, quién nos pasó esa noche del 13 de marzo ese correo electrónico. No podemos revelarla, porque eso forma parte de la esencia del periodismo: la confidencialidad de las fuentes. Pero, al mismo tiempo, sabemos si fue o no fue Álvaro García Ortiz".

El periodista ha subrayado que esa situación supone "un dilema ético y moral", pero insistió en que tanto él como sus compañeros actuaron con rigor:"Lo que hicimos siempre fue contar la verdad. Lo contamos en antena y lo he contado también en el Supremo".

Respecto al desarrollo del caso, Pérez Medina ha destacado que hay declaraciones que han favorecido al fiscal general del Estado y otras que no tanto: "Le ha ido muy bien el testimonio de Almudena Lastra, la fiscal de la Comunidad de Madrid, que llegó a espetar que ellos habían hecho esa filtración y la respuesta de García Ortiz fue que ese no era el asunto en ese momento. Pero también hubo otros que le beneficiaron, como el de la fiscal provincial de Madrid, que recordó que hasta 500 personas tuvieron acceso a ese correo del abogado de Alberto González Amador, o el de algunos periodistas".

