Cataluña, en alerta por "lluvias torrenciales": vuelos cancelados, vías anegadas y un ES-Alert enviado a las zonas en aviso naranja

Los detalles La Generalitat, que no ha impuesto restricciones a la movilidad por el momento, ha pedido evitar desplazamientos innecesarios. En Móra d'Ebre los Mossos están vigilando el barranco de la Faneca por las lluvias intensas de las últimas horas.

El temporal que afecta a Cataluña, Aragón y Galicia está provocando fuertes lluvias que se mantendrán durante la mañana. Especial preocupación hay en Cataluña, donde Protección Civil ha enviado alertas por riesgo de "lluvias torrenciales", con tormentas y granizo que podrían causar inundaciones. Las zonas en alerta incluyen el litoral de Barcelona y Tarragona, y el Pirineo de Huesca. La directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, indica que las lluvias serán intensas pero breves. Las universidades catalanas han suspendido clases y recomendado teletrabajo. En Galicia, se han registrado casi 200 incidencias debido al temporal, principalmente por árboles caídos y fenómenos costeros.

El temporal que afecta a Cataluña, Aragón y Galicia está dejando fuertes precipitaciones que se espera que se mantengan durante toda la mañana. Una de las comunidades que más preocupan es Cataluña, donde Protección Civil decidió mandar en la noche de este miércoles un mensaje ES-Alert a las regiones en alerta naranja según la AEMET para avisarlas de este riesgo de "lluvias torrenciales".

Estas precipitaciones irán acompañadas de tormenta y granizo, con el riesgo de "producirse algunas inundaciones y crecidas de cauces". Las zonas en alerta naranja son el litoral de Barcelona, su depresión central, los prelitorales sur y norte de Tarragona, sus litorales norte y sur, la depresión central de Lleida y el sur, centro y pirineo de Huesca. Protección Civil pide "extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios".

La directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, asegura que la lluvia "será intensa pero durará poco" y que está previsto un grado de 4 sobre 6, lo que implica que podría alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en media hora. Las lluvias irán avanzando desde el sur de Tarragona hacia el norte de Cataluña y a partir de mediodía se concentrarán en el litoral y prelitoral de Girona y en el Pirineo.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha subrayado que se prevé que la lluvia no sea estática, sino que se desplace, lo que en principio hará más improbable que se produzcan grandes concentraciones de agua que causen inundaciones. También se prevén las primeras nevadas en el Pirineo, aunque no serán intensas.

La consellera ha destacado que a lo largo de toda la noche y la madrugada se reforzará el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat) y que, si se produjeran cambios sustanciales en las previsiones meteorológicas, se tomarían medidas suplementarias que sí podrían afectar a la movilidad.

Afectada la circulación de trenes y varios vuelos

El temporal ha interrumpido la circulación ferroviaria en la línea R15, entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona), y en la R14, a la altura del apeadero Riu Milans, del tramo Lleida-La Plana de Picamoixons, por lo que Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat. A consecuencia del temporal, ha caído un muro en la zona de vías entre Móra y Ascó que afecta a la línea R15, mientras una avería en la catenaria ha interrumpido la circulación en la R14, a la altura de Riu Milans.

Renfe esta gestionando servicios alternativos por carretera para transportar a los viajeros afectados. Los Bomberos de la Generalitat han atendido, hasta las 7 horas de hoy, 21 avisos por lluvias en las comarcas del sur de Tarragona y de Lleida, la mayoría por inundación de bajos.

También el tráfico aéreo está sufriendo retrasos y hasta una veintena de cancelaciones por las fuertes lluvias sobre Barcelona.

Las universidades suspenden clases

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat de Girona (UdG) han suspendido la actividad académica prevista para este jueves ante la alerta emitida por Protección Civil de la Generalitat, que recomienda evitar los desplazamientos innecesarios por las lluvias torrenciales que se esperan en el litoral y prelitoral de Cataluña.

En un comunicado, la UAB ha explicado que la medida afectará a todos los centros y campus y, en cuanto al personal, recomienda realizar teletrabajo en todos aquellos casos en los que sea posible, con el objetivo de reducir los desplazamientos y minimizar riesgos.

La UAB ha instado al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios a mantenerse informados sobre la evolución del temporal y las afectaciones en la movilidad a través de los canales oficiales.

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha informado en distintos mensajes en 'X' que el equipo de dirección ha decidido suspender toda la actividad académica prevista para este jueves hasta las 13 horas. En previsión de que parte de la comunidad no reciba esta información, el equipo de la dirección ha decidido también abrir los campus con servicios mínimos hasta las 14 horas.

La UdG ha informado a través de un mensaje en Bluesky que suspende la actividad docente, evaluativa y lectiva tras el aviso de Protección Civil. "Se recomienda que no se realicen desplazamientos que puedan suponer un riesgo", y autoriza al personal que lo necesite a hacer teletrabajo.

En Galicia, casi 200 incidencias

El temporal que azota Galicia durante este miércoles ha dejado cerca de 200 incidencias registradas en Galicia, según informa el Centro Integrado de Atención a las Emergencias. En lo que va de jornada, el 112 Galicia recibió información de 199 incidentes, la mayoría relacionados con la presencia de árboles y ramas en las carreteras, que sumaron 110 registros. También se notificaron 21 casos de cables en las vías, 11 de tierras o piedras y 7 relacionados con bolsas de agua.

Por provincias, A Coruña concentró el mayor número de incidencias, con 74; seguida de Pontevedra; con 55, Lugo, con 34, y Ourense, con 32. La situación meteorológica continúa marcada por la alerta naranja declarada por la Xunta en base a los fenómenos costeros que afectan a todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

