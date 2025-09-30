Madridistas, tenéis que escucharlo: ojo a la brutal reflexión de Pedrerol tras la debacle del Real Madrid

El presentador de 'El Chiringuito' arrancó de forma contundente el programa analizando lo ocurrido en el derbi ante el Atlético de Madrid.

A pesar de que Xabi Alonso señalara en la rueda de prensa previa al encuentro de la Champions League de este martes frente al Almaty que el recuerdo tanto de la victoria como de la derrota debe durar 24 horas, muchos madridistas aún tienen muy presente lo ocurrido el sábado en el Metropolitano.

En el arranque de 'El Chiringutio', Josep Pedrerol dejó una profunda reflexión con la que se sentirán identificados muchos madridistas.

En primer lugar, el presentador señaló a la actitud de los jugadores: "Los atléticos salieron el otro día al campo sabiendo que tenían que ganarle al Real Madrid porque era importante para su afición".

"Los jugadores del Real Madrid no saben qué significa ganarle al Atleti. Para muchos era un partido más, y es un partido especial", apuntó.

"¿Están preocupados? Hay aficionados del Madrid que no cenaron el sábado. ¿Los jugadores del Madrid cenaron?, ¿estaban preocupados?, ¿o no?, ¿a algunos les da igual?, ¿hay a jugadores del Madrid que les da igual perder 5-2?", añadió.

Seguidamente, apuntó al entrenador: "Xabi Alonso mostró personalidad cuando llegó sentando a Vinicius pero, ¿por qué jugó Bellingham?, ¿van a jugar las vacas sagradas?".

Y dejó una llamativa pregunta al aire: "¿Los jugadores creen en Xabi Alonso?, ¿a los jugadores les gusta su método?, ¿o preferían a Ancelotti?, ¿qué perfil de entrenador les gusta?".

"Lo del sábado fue una derrota que va más allá. Una derrota de implicación, de compromiso, de saber lo que es el Madrid", zanjó.