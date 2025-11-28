Pedro Acosta solo quiere ganar: ¿Guiño al equipo de Valentino Rossi?

El piloto español ya ha avisado a KTM y desde VR46 ya están moviendo ficha para que corra para ellos en 2027.

Pedro Acosta vuelve a avisar a KTM. El español es uno de los pilotos con más proyección a futuro de MotoGP y busca lo necesario para levantar su primer campeonato.

Con la temporada ya terminada, los pilotos de todos los equipos de la parrilla están trabajando junto a sus ingenieros para mejorar sus motos o probar las nuevas de cara a 2026, y uno de ellos es Acosta.

El murciano se encuentra en un momento de auge. Pese a que la temporada no ha terminado de la mejor forma para él, el español ha acabado cuarto en el mundial en su segunda temporada en la máxima categoría.

Sin embargo, la cuarta posición no es suficiente para él, y ya ha avisado a su equipo de que quiere más. "Aprilia dio un gran salto, Ducati se quedó allí y Marc fue el número uno durante toda la temporada. Creo que en cambio no mejoramos después del invierno", reflexiona Pedro sobre la temporada.

En 2026, seguirá corriendo para KTM, pero todo apunta a que si no consigue mejorar se irá, y no son pocas sus novias. VR46, el equipo de Valentino Rossi, ya ha avisado que lo quieren.

"Creo que quiero ir a donde pueda ganar… necesito mejores herramientas para ganar. Todo lo demás no cuenta", asegura Acosta de cara a su posible salida en 2027.

Rossi quiere sí o sí a Acosta

Después de que el jefe de VR46, Uccio Salucci, afirmase de forma pública que desde VR46 quieren fichar a Pedro, el heptacampeón de MotoGP ya ha comenzado a confraternizar más con el murciano.

Así lo ha hecho invitándolo junto a otros cinco pilotos españoles a correr los 100 kilómetros de los Campeones en su Rancho de Tavullia, un evento plagado de estrellas del motor que tienen el objetivo de disfrutar y competir al máximo.