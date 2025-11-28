Mensaje directo de Marc Márquez a Bagnaia: "Que recupere su nivel"

El eneacampeón del mundo considera que es imprescindible que su compañero recupere su mejor versión porque "es muy sensible con la moto y puede ayudar mucho en el futuro".

A pesar de haber logrado la Triple Corona esta temporada, en Ducati han terminado el año con una sensación agridulce.

Mientras que Marc Márquez ha arrasado en la gran mayoría de Grandes Premios, PeccoBagnaia ha tocado fondo quedando quinto en la general y encadenando diversas caídas en las últimas carreras.

Y en BorgoPanigale son conscientes de la importancia de contar con una pareja competitiva que se retroalimente.

De hecho, el primero es el propio Marc: "Necesitamos que Pecco recupere su nivel, porque es muy sensible con la moto y puede ayudar mucho en el futuro".

"Para mí la velocidad de Pecco está ahí, lo ha demostrado en algunas carreras como la de Motegi donde logró 37 puntos. Yo estaba ahí y en ningún momento pude alcanzarle", ha añadido el ilerdense en declaraciones que publica 'As'.

De cara a 2026, el '93' asegura que "los ingenieros de Ducati lo tienen muy claro (el camino a seguir)" para ayudar a Bagnaia a recuperar sensaciones.

También será clave que el italiano despeje la mente: "Dos meses son suficientes para resetear con todo. Diciembre y enero le vendrán bien a Pecco, para resetear todo y volver fuerte en los test de Malasia".