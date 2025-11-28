Funcionarios de la prisión de Soto de Real, molestos por el trato de favor hacia Ábalos y Koldo en la cárcel

El furgón de la Guardia Civil en el que viajaban Ábalos y Koldo, llegando a la prisión de Soto del Real

Existe malestar en algunos funcionarios de la prisión de Soto del Real con las primeras horas de José Luis Ábalos y Koldo García. Así lo trasladan fuentes penitenciarias consultadas por laSexta, que consideran como "hechos completamente anómalos que no se hacen con cualquier preso recién llegado" varias cuestiones que se dieron a lo largo de la jornada de este jueves.

El primero de esos momentos fue la recepción que los encargados del centro penitenciario hicieron a Ábalos y a su exasesor, que fueron recibidos por el director de la prisión de Soto del Real, Luis Carlos Antón Herrera y los jefes de servicio, algo "muy poco habitual".

El segundo hecho fue que Ábalos recibió su primera visita a las pocas horas de llegar a prisión. Y es que su expareja Andrea de la Torre fue a visitarle a Soto del Real, todo pese a que las visitas que puede recibir un preso deben ser registradas en una lista elaborada por el personal del centro penitenciario, con nombres y DNIs, para que su acceso a la prisión sea autorizado. Por una cuestión de tiempos, la expareja de Ábalos no pudo tener margen a cumplimentar este procedimiento.

En definitiva, estamos ante una anormalidad total con los protocolos de la prisión en la mano que se permita a un preso recibir una visita, aunque sea solo para dejar paquetes, en el mismo día de su ingreso. De hecho, es algo que no cumple la normativa interna del centro penitenciario. Andrea de la Torre fue la primera persona que acudió a Soto del Real a ver a Ábalos, incluso antes que sus abogados, que lo harán en la mañana de este viernes.

Koldo "está tranquilo" y ha pasado "buena noche"

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha trasladado que su defendido "ha pasado buena noche y está tranquilo". En el caso del exasesor de Ábalos, ha tenido que abandonar temporalmente su estancia en prisión para volver a declarar ante la Audiencia Nacional.

Koldo y Ábalos pasaron su primer noche en prisión separados en dos celdas individuales del módulo de ingresos. Será la única noche que pasen en celdas individuales de este módulo de ingresos, ya que a lo largo de la mañana de este viernes se les asignará el módulo definitivo en el que serán ingresados. Aunque todavía no hay una decisión tomada al respecto, es muy probable que se opte por ingresarlos, al menos a Ábalos, en el módulo 13, módulo tranquilo en el que ya estuvo Santos Cerdán.

A lo largo de esta mañana serán examinados por el médico del centro de penitenciario, al igual que por el psicólogo y el educador social, quienes forman parte de la Junta de Tratamiento, encargada de decidir en qué módulos serán ingresados Ábalos y Koldo. Ambos cenaron arroz blanco, una porción de queso, fiambre tipo chopped y un postre.

