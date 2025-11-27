Gobierno y sindicatos pactan una subida del 11% hasta 2028 para los empleados públicos

Los detalles La subida comenzará en la nómina del próximo mes de diciembre con un alza del 2,5% correspondiente a 2025, retroactiva desde enero.

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF y UGT han cerrado este miércoles un acuerdo salarial para los empleados públicos -aún pendiente de valorar por CCOO- con una subida del 11% en cuatro años, que comenzará en la nómina del próximo mes de diciembre con un alza del 2,5% correspondiente a 2025, retroactiva desde enero.

Le seguirá una subida del 1,5% para 2026, a la que se sumará otro 0,5% variable, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo si el índice de precios de consumo (IPC) iguala o supera el 1,5% a cierre de año, según fuentes sindicales. Para 2027, el aumento salarial se queda en el 4,5%, en tanto que para 2028 será del 2%. De acuerdo con los cálculos de la mesa negociadora, la subida acumulada al final del periodo será del 11,4% por el efecto arrastre de consolidar cada año la subida en las tablas salariales.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se ha limitado a informar de que se ha alcanzado "un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo". "Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028", añaden desde la cartera que dirige Óscar López.

CSIF ha asegurado que suscribe el acuerdo por responsabilidad, ya que entiende que es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias dada la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y el gasto en defensa obligado por la OTAN. No obstante, asegura que su firma no es un cheque en blanco y que velará por que se cumplan todos los puntos pactados en la comisión de seguimiento del acuerdo, que se formalizará en un plazo máximo de 15 días.

El acuerdo incluye la supresión de tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas, según CSIF, que explica que también se han desbloqueado otros temas para su negociación, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales o la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Además, el Gobierno se ha comprometido a mejorar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo, la conciliación, la promoción interna o la jubilación, además de a acortar los procesos selectivos, elevar los complementos de residencia e insularidad, actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior, reforzar la atención al público o adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.

Para la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, se trata de "un gran acuerdo" en el que no solo ganan los empleados públicos, sino la calidad del servicio, e incluye una subida salarial del 11,4 % contando con los deslizamientos que sirve para recuperar un 2,9 % de poder adquisitivo. Además del incremento salarial, ha dicho Araque, se termina con tasa de reposición, se garantiza que las ofertas públicas de empleo van a remontar en un año "y que la Administración está preparada para recibir a los nuevos y para promocionar a los que están dentro".

