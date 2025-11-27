Ábalos señala a la mujer de Sánchez en el rescate de Air Europa: "Ahí podemos llegar bien llegados a Begoña"

Entre líneas El exministro ha dado una entrevista a 'El Mundo' antes de que se decretase su entrada en prisión en la que acusa al Supremo de amenazarle con ir a la cárcel para que se "derrumbe" y se autoinculpe para tapar el papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

José Luis Ábalos sigue intensificando sus amenazas contra el Gobierno y ahora apunta a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, como una persona clave en la intervención del Gobierno en el rescate de Air Europa en 2020.

En una entrevista con 'El Mundo' previa a la vistilla en el Tribunal Supremo para que se decidiese su entrada en prisión, el exministro de Transportes ha asegurado que la razón por la que no se ha imputado a la aerolínea es porque "sería abrir el melón de Air Europa, y ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados".

Ábalos considera que la imputación contra él por el caso de las mascarillas y por el que este jueves se ha decretado su entrada en prisión provisional, es un ataque del Gobierno para "tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez".

Cabe recordar que el exsecretario de Organización del PSOE está siendo investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en el rescate de la compañía, que terminó con un préstamo de 475 millones de euros vía SEPI en noviembre 2020, en plena pandemia y durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes.

La investigación también pone el foco en el papel de Begoña Gómez en la operación. En este sentido, Ábalos ha sido imputado por cohecho después de que, presuntamente, Air Europa le pagase unas vacaciones en un chalet de Marbella por como compensación por su "intervención relevante" en el rescate.

"Quieren que me derrumbe"

En su entrevista con 'El Mundo' tacha de "cutre" su imputación y critica que a él sí le acusen y a Air Europa, que fue la que habría realizado ese cohecho, no. "Es muy cutre lo que insinúan: que por una nota de prensa [del Ministerio, sobre el rescate] Air Europa me pagó el chalé. ¿Y Air Europa no está imputada, si fue la que hizo el cohecho?", reprocha.

Añade además que "es inaudito que me acusen a mí de recibir algo y no acusen al que me lo da. Si es verdad que me pagó unas vacaciones, ¿por qué no está imputada por cohecho? La respuesta es simple: porque no interesa. Igual que no interesa actuar contra el empresario Juan Carlos Cueto, que ha desaparecido por completo".

Acusa al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, de pedir para él 24 años de prisión y solo 7 para Víctor de Aldama, que trabajó en Air Europa y presuntamente le pagó la estancia en el chalet, para presionarle y que se derrumbe.

"Quieren amenazarme con la cárcel. Quieren que me derrumbe. Buscan una confesión. No tiene sentido que Santos [Cerdán] salga de prisión y yo entre, teniendo las mismas medidas cautelares y con un papel mucho más subordinado al suyo. Meter a un diputado en la cárcel es muy fuerte. Sería el primer diputado que entra en la cárcel. La indefensión es total", afirma en la entrevista.

Sobre la petición de 7 años de prisión para Aldama, el fiscal lo justifica en que el empresario sí ha colaborado con la justicia, entregando pruebas y documentación, al contrario que Ábalos y Koldo, para quien pide 19 años de cárcel.

También reprocha que a él se le haya imputado "por menos de lo que se dice de Ángel Víctor Torres —ministro de Política Territorial— en el informe de la UCO".

"No había ni whatsapps míos cuando se me imputa, sólo la declaración de Aldama. ¿Por qué a Torres no se le imputa y a mí sí? Y se me investiga sin tener que hacerlo", asegura.

Su paciencia se agota

Para Juanma Lamet, uno de los periodistas que ha hablado con Ábalos, el exministro se ha rebelado contra esa supuesta intención del Tribunal Supremo de meterle miedo porque "no veía pertinente entrar en esa estrategia".

"Dice que vive como en una película de ficción. Está pasmado por ser el primer diputado en el ejercicio parlamentario en entrar en prisión, y de forma tan abrupta", ha valorado Lamet en Más Vale Tarde.

El periodista ha recordado además que el rescate a Air Europa fue "un préstamo con un tipo de interés bastante alto y que está devolviendo" aunque "habrá que ver si pudo haber algún tipo de corrupción entre el Ejecutivo y la esposa de Pedro Sánchez para ayudar a Air Europa".

Lamet ha considerado que Ábalos lanza estas acusaciones antes de su entrada en prisión porque "su paciencia se está agotando y quiere dejar claro que no se va a quedar callado en el futuro".

"Creo que ha desplegado un poco tarde su estrategia más dura de defensa. Él tenía muchas cosas que contar. Tiene tela de la que tirar todavía y mucha información, fue una persona muy cercana de Sánchez", ha incidido en Más Vale Tarde.

