Ilia Topuria anuncia que no luchará en el primer trimestre de 2026

El luchador hispanogeorgiano y campeón en la categoría de peso ligero ha confirmado en redes sociales que no peleará hasta abril por motivos personales.

La UFC se queda sin su campeón en la categoría de peso pluma. Ilia Topuria ha anunciado mediante sus redes sociales que se ausentará de la competición hasta el mes de abril aproximadamente debido a que está atravesando "un momento difícil".

"No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división", ha escrito Topuria en su cuenta de X.

"La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso", añadía el luchador.

El hispanogeorgiano regenta actualmente el cinturón en su categoría, después de vencer por KO en el primer asalto al luchador brasileño Charles Oliveira en el UFC 317, del pasado mes de junio.

Con un récord invicto de 17-0, 'El Matador' mantendrá su título, y la organización creará un cinturón interino en las 155 libras, el cual se espera que se dispute entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett para el primer combate de 2026.

Por el momento, Ilia seguirá entrenando hasta su regreso, el cual se especula que podría ser en el mes de junio, coincidiendo con el evento más importante de la competición: una pelea en la Casa Blanca.

Las reacciones a su ausencia no han tardado en llegar, y Max Holloway, luchador estadounidense y una de las víctimas de Topuria, ha lamentado su retirada temporal. "Lo siento, campeón. Si es lo que oigo, conozco de primera mano la lucha que supone intentar proteger a tus hijos. Espero que todo salga bien", ha escrito Holloway.