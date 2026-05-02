Muere Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y leyenda del deporte paralímpico

El deporte de motor lamenta profundamente el fallecimiento de Zanardi el pasado 1 de mayo. A sus 59 años logró convertirse en bicampeón de la CART además de varias medallas paralímpicas en los Juegos de Londres y Río.

El mundo del motor está de luto después de la noticia del fallecimiento de Alex Zanardi en la tarde del 1 de mayo, como ha confirmado su familia. El expiloto italiano, campeón de la CART y ganador de cuatro oros y dos platas en los Juegos Paralímpicos de Londres y Río, ha sido una de las mayores figuras de superación dentro del automovilismo.

Tras un paso discreto por la Fórmula 1, se convirtió en una leyenda de la CART, donde obtuvo dos campeonatos consecutivos (1997 y 1998) con le equipo Chip Ganassi. También firmó alguno de los momentos más memorables de la historia de la competición como el adelantamiento en la última vuelta de Laguna Seca en 1996.

Sin embargo, en 2001 sufrió un terrible accidente en el que perdió ambas piernas y casi el 75% de su sangre. Sobrevivió de milagro y en un enorme ejercicio de superación se convirtió en una leyenda del deporte paralímpico en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016.

Por si fuera poco, en 2018 logró el récord mundial de 'Ironman' para atletas con discapacidad, entrando así una vez más en la historia del deporte. Un deportista excepcional, que nos ha dejado después de varias operaciones delicadas tras un accidente en 'handbike' sufrido en 2020.

Así ha comunicado la familia Zanardi la noticia: "Es con profundo dolor que la familia comunica el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido de forma repentina en la tarde de ayer, 1 de mayo. Alex falleció serenamente, rodeado del cariño de sus seres queridos. La familia agradece de corazón a todos aquellos que en estas horas están mostrando su cercanía, y pide que se respete su dolor y su privacidad en este momento de duelo".