Marc Márquez ya no es el mismo de siempre: "Sufre, comete errores..."

El representante Carlo Pernat afirma que "no es el Márquez que conocemos" ya que no tiene "ese 20% extra" que sí tenía en 2025.

"Ese margen ya no está"

Consumidas las cuatro primeras citas del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi lidera el campeonato con 101 puntos seguido de su compañero de equipo, Jorge Martín, con 90 unidades.

En el quinto puesto, detrás de Di Giannantonio (71) y Pedro Acosta (66), está Marc Márquez con 57, es decir, a 44 puntos del líder.

Analizando el arranque de campaña del de Cervera en declaraciones a 'GPOne', Carlo Pernat se ha mostrado muy pesimista.

Y es que el agente de MotoGP considera que Marc ya no es el mismo de siempre: "No es el Márquez que conocemos. Viene de un periodo muy difícil, ha salido del infierno, hizo algo increíble el año pasado aportando ese 20% extra que solo tienen los campeones. Pero hoy ese margen ya no está".

"Hoy es un Márquez que sufre, que comete errores, que tiene que perseguir. Y él mismo lo admite. Pero perseguir a Aprilia, como Bezzecchi, como Martín, no es simple", ha explicado.

Además, Pernat pone el foco en Ducati, que ha visto cómo desde el último tercio de la pasada temporada Aprilia ha obrado el 'sorpasso'.

"Y luego está el tema Ducati. La moto 2025-2026 tiene problemas, es evidente. No es la perfección de la 2024. Los pilotos hablan, se confrontan, hacen grupo con Dall’Igna, buscan soluciones. Pero hoy Ducati no es más la dominante", ha zanjado.