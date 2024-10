La carrera al 'sprint' del Gran Premio de Tailandia ha dejado una acción polémica a pocas vueltas del final. Jorge Martín rodaba tercero y al adelantar a 'Pecco' Bagnaia, el de Pramac ha superado los límites de pista y ha terminado pisando el verde.

Por suerte para Martín, no ha habido castigo pero la acción de superar los límites es sancionable si sucede varias veces seguidas. Bagnaia era consciente de ello y ha analizado la acción tras la carrera: "Jorge me pasó, yendo también al verde, ya que aquí es complicado superar. Martín, entre otras cosas, tocó el verde 4 veces porque siempre estamos al límite".

"Estaba pensando en su penalización, pero tal vez me equivoqué al contar, aunque siempre cuento todo", afirmó 'Pecco' en los micrófonos de 'DAZN'.

La acción ha marcado una 'sprint' que le permite a Jorge seguir siendo líder del mundial y aumentar la distancia con respecto a 'Pecco' en dos puntos. Ahora mismo entre el líder del mundial y el turinés hay veintidós puntos con la carrera de este domingo y dos grandes premios aún por disputarse.

Bagnaia ha analizado el tremendo final de mundial que se avecina: "Creo que todavía hay 5 carreras por disputar y Martín no será segundo en todas las próximas carreras. Puede ganar, así como hacer sexto o caer. Lo importante será que podamos ser competitivos, ya que esta tarde estaba luchando, pero no he podido ser rápido. Será difícil, pero estoy conventico de que tendremos que trabajar para ser fuertes y competitivo".