Después de dos grandes premios fantásticos, Marc Márquez ha vuelto a sufrir las consecuencias de llevar una Ducati inferior a la del resto de sus compañeros. El de Cervera no ha encontrado el ritmo para ser competitivo ni en la sesión de clasificación ni en la carrera al 'sprint'.

Ha sido un tanto extraño ver a Marc con tantas dificultades para seguir la estela de Martín y las Ducati, sobre todo después de marcar los mejores tiempos en las sesiones de entrenamientos. Márquez es consciente de que quizás no tenga la potencia suficiente como para competir por la victoria en Tailandia.

"Lo hemos intentado. Sobre todo, al principio, con ese neumático más fresco, lo he intentado. Perdía mucho en el primer y segundo sectores, pero, luego, lo podía recuperar. Hasta unas vueltas. He visto que si seguía pilotando de esa manera, sobre todo cuando me ha adelantado Martín, he dicho: 'Si sigo así, no acabamos la carrera'", aseguró Marc en 'DAZN'.

El ocho veces campeón del mundo no ve margen de mejora en el fin de semana en comparación con sus competidores: "He decidido bajar un puntito, acabar cuartos y a ver si mañana, con más gestión de carrera podemos estar más cerca, pero aquí será difícil. Es cierto que en los entrenamientos, he ido bastante bien, pero ellos siguen mejorando y yo estoy ahí, más estancado".

"Si en la carrera quedamos cuartos estará bien", ha reconocido Marc que asume que Tailandia no tiene las características para explotar al 100% las virtudes de su moto.