Todo indicaba que la pelea por el mundial iba a tener dos actores principales. A ellos, se les suma un tercero, que sin posibilidad de luchar por el título, puede influir en la consecución del mismo. Marc Márquez llega al final de temporada en un estado de forma espectacular.

El de Cervera está a mucha distancia de Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia en la clasificación de pilotos pero su insaciable hambre por ganar carreras hace que los dos primeros del mundial tengan una razón más de la que preocuparse.

Ya pasó en el Gran Premio de Australia. En una situación tan delicada en la que un error te puede costar muy caro, Martín ya aseguró en Phillip Island decidió no arriesgar todo lo que podía en la pelea final con Márquez sabiendo que ya estaba por delante de 'Bagnaia'.

Marc se ha mostrado muy claro en este tema y se muestra totalmente reacio a generar conflicto: "No voy a hacer que cometan errores. Es imposible, son dos pilotos, si es uno mira, pero dos pilotos, yo creo que hay más números. Si piloto como hoy hay más probabilidad de que cometa el error yo que ellos, porque hoy es verdad, hoy he ido un poquito más de pasado de ese puntito, sobre todo para la vuelta que me he colocado primero".

"Aquí todo el mundo aprieta e intenta buscar el máximo y sí, tanto Martín como Pecco están elevando el listón muy alto", reconoce Marc en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.

A pesar del gran ritmo que está mostrando, Márquez es tercero y mantiene un duelo particular en el mundial con Enea Bastianini: "Tenemos nuestra batalla personal Enea y yo, que bueno, también pues estamos, o por mi parte estoy arriesgando bastante para intentar estar allí con ellos. Hoy ha sido una vuelta muy buena, la verdad es que es bueno empezar así de buena manera el viernes, pero mañana intentaremos objetivo claro y realista y intentar estar en segunda fila".