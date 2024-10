La 'sprint' del Gran Premio de Tailandia ha supuesto un 'pasito' más de Jorge Martín hacia el título mundial de MotoGP. El de Pramac ha cruzado la línea de meta como segundo, por detrás de Bastianini y, más importante, por delante de 'Pecco' Bagnaia al que le mete otros dos puntos de distancia en la pelea por el Mundial.

Poco a poco Martín va acercándose más al título pero se niega a hacer cuentas: "No quiero pensar en matemáticas. Mañana es una carrera muy difícil. Tenemos un reto por delante, que es acabar lo más adelante posible. Sacar nuestro máximo. Al final, pensar en números no va importar nada, sólo me va a restar. Os pido el favor de no preguntarme más sobre matemáticas, al menos en estas próximas dos semanas".

"Yo al final me centro en mí. Obviamente es importante, no soy tonto. Hay que correr en base a Pecco y quizá un quinto puesto era suficiente, pero con Pecco segundo no. Entonces, he tenido que ir a por él. Mañana será un poco lo mismo; mejorará, porque Pecco siempre mejora el domingo y da un paso. Tenemos que encontrar algo porque hoy ha quedado a tres décimas y mañana estará la pelea. Pecco, Marc y Enea son amenazas", reconoce Martín en 'DAZN'.

A pesar de que Jorge quiera obviar los números, la clasificación pone al madrileño 22 puntos por delante de 'Pecco' a falta de la carrera del Gran Premio de Tailandia y los dos grandes premios que le quedan al Mundial.

El de Pramac lo tiene todo de cara pero es prudente ante una situación que ya ha vivido en cuanto a presión se refiere. Hay que recordar que el título se decidió en la última carrera la temporada pasada y que los protagonista eran exactamente los mismos. En aquella ocasión, Bagnaia salió vencedor.