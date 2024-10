El mundial de MotoGP encara su antepenúltimo gran premio de la temporada con todo por decidir. Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia viven cada prueba como una oportunidad de ganar o perder el mundial . Ejemplo de ello ha sido la carrera la 'sprint' del Gran Premio de Tailandia.

Jorge Martín salía desde la tercera posición por detrás de las Ducati. El madrileño se las ingenió para ponerse primero nada más salir pero un error le hizo irse largo en la primera curva. A Martín se le complicaron las cosas y terminó cayendo hasta el quinto lugar.

No obstante, el de Pramac aprovechó su ritmo en carrera para ir subiendo poco a poco posiciones. Jorge adelantó a Marc Márquez y cuando estaba tercero se encontró con Bagnaia para luchar por la segunda plaza.

Martín terminó imponiendo su ley ante el turinés pero con algo de polémica. Al finalizar el adelantamiento, el líder del mundial se salió de los límites de pista llegando a tocar la zona verde algo en principio no permitido y sancionable.

Afortunadamente para Jorge, no hubo sanción y cruzó la línea de meta como segundo solo por detrás de Enea Bastianini que dominó la prueba de principio a fin. Martín pone así dos puntos más de distancia entre él y Bagnaia en la clasificación de pilotos. 'Pecco' no tuvo su mejor carrera y, a pesar de salir primero, no fue capaz de luchar por la victoria.