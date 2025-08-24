¡Por 0,018 segundos y casi sufriendo un accidente! El salvaje final en Moto3 del Gran Premio de Hungría

Maximo Quiles y Valentín Perrone firmaron un final de carrera espectacular después de adelantarse varias veces en la última vuelta y entrar prácticamente a la vez por meta.

El Gran Premio de Hungría de Moto3 ha sido una auténtica locura. La victoria ha terminado siendo para Máximo Quiles pero el final de carrera no ha tenido ningún sentido. A falta de una vuelta lideraba el propio Quiles después de haber remontado varias posiciones.

El murciano tenía muy cerca a Valentín Perrone aunque durante gran parte de la última vuelta supo aguantar las embestidas del barcelonés. Aún así, Perrone consiguió ponerse primero a pocas curvas del final acariciando su primera victoria en el motociclismo profesional.

Sin embargo, Quiles no había dicho su última palabra y le devolvió el adelantamiento casi al final. Perrone no se despegó del de Aspar y lo intentó en la última curva. Ambos salieron muy juntos y se llegaron a tocar en una leve colisión que podría haberlos dejado en el suelo cuando solo quedaban pocos metros para llegar a la meta.

Tanto Máximo como Valentín aguantaron el impacto y cruzaron la línea de meta casi a la vez. 0.018 segundos fue el tiempo que pasó desde que Quiles vio la bandera de cuadros hasta que Perrone hizo lo propio. Un final épico que vuelve a demostrar que el espectáculo en el motociclismo va más allá de MotoGP.