La genialidad de Pedri que despertó al Barça en su remontada ante el Levante

El canario se inventó un disparo inapelable cuando los culés estaban siendo incapaces de generar peligro sobre la portería granota. Se echó el equipo a la espalda junto a Lamine y dirigió la remontada.

El Barcelona no entraba, no generaba peligro y perdía 2-0. El Levante estaba relativamente cómodo, hasta que apareció Pedri. Ante la poca efectividad ofensiva culé, el tinerfeño decidió intentarlo desde fuera del área y el éxito fue más que evidente. Su disparo se coló ligeramente por debajo de la escuadra de Pablo Cuñat y puso el 2-1 que cambió por completo la dinámica del partido.

El Barça firmó unos primeros 45 minutos muy pobres. El cambio de Flick poniendo a Rashford en la izquiera y Raphinha en la mediapunta no funcionó y al atasco ofensivo se sumó a la fragilidad defensiva. ¿El resultado? Un 2-0 a favor de un Levante que aprovechó a las mil maravillas las carencias de la zaga blaugrana.

Primero con un gran contragolpe que culminó Iván Romero tras un 'quiebro' magnífico ante Pau Cubarsí. Luego llegaría la polémica. En otra 'contra', Morales disparó y su remate impactó en el brazo de Balde, algo pegado al cuerpo. El VAR llamó a Alejandro Hernández, que no lo vio en primera instancia, y tras revisarlo, señaló penalti. Lo protestó el Barça y lo transformó Morales. Instantes después, llegaría el descanso.

La vuelta de vestuarios fue bastante diferente a lo visto anteriormente. Entre otras cosas, porque apareció Pedri. Su 'latigazo' puso el 2-1 y, más importante, despertó al Barça. Los azulgrana activaron la maquinaria y dos minutos después ya habían igualado el encuentro. Ferran Torres remató un córner servido por Raphinha. Segundo gol del ex del Valencia en dos partidos.

Los de Flick comenzaron a generar ocasiones cuando Pedri y Lamine Yamal se activaron. El joven extremo, incansable, como de costumbre. Por su parte, el canario le dio todo el sentido al juego del Barça que no había tenido en la primera parte.

La remontada azulgrana llegó en el descuento. Centro de Yamal y gol en propia puerta de Elgezabal. Euforia y celebración con rabia del Barça y desolación de un Levante que terminó muriendo en la orilla.

Los de Hansi Flick se apuntan así su segunda victoria de la temporada en esta Liga, no sin sufrimiento y recurriendo a las remontadas que tan habituales fueron el curso pasado. Se verá las caras ante el Rayo Vallecano la próxima jornada en otra complicada salida en Vallecas. El Levante, que suma un punto de seis, visitará al Elche.