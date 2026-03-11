Ahora

"Va a ser un año complicadete para Marc"

Mal augurio para Marc Márquez: atención a la predicción de su hombre de confianza en Honda

Óscar Haro, exdirector de Honda y exjefe del propio Marc, considera que "este año le va a costar" revalidar el título de campeón del mundo.

Marc Márquez Tailandia 2026Marc Márquez Tailandia 2026Getty Images

A pesar de que Marc Márquez no esté aún al 100% físicamente, en Ducati no hay dudas en torno al nivel del vigente campeón del mundo de MotoGP.

Eso sí, tampoco hay dudas de que sus perseguidores, sobre todo Aprilia, han mejorado considerablemente y la Desmosedici ya no es la mejor moto de calle.

El por ello que Óscar Haro, exdirector de Honda y exjefe del propio Marc, considera que el ilerdense sufrirá más este 2026 que en 2025.

"Sí que es verdad que este año le va a costar. Yo sigo apostando con que va a ser campeón del mundo, pero le va a costar si no tiene ninguna lesión ahora, no tiene ninguna caída y se hace daño otra vez en el cuerpo. Le va a costar, pero no porque Ducati esté en crisis, sino porque obviamente las otras fábricas han crecido", ha explicado.

"Va a ser un año complicadete para Marc. Y realmente, si miramos en Ducati, ¿qué diferencias hay entre la Moto 25 y la Moto 26? No lo sé", ha añadido en declaraciones a 'Fast and Curious'.

A pesar de ello, Haro no tiene dudas de que Márquez sigue siendo el mejor: "Marc tiene un talento sobrenatural. Hemos trabajado muchos años juntos en Honda. Cuando tú sumas ese talento con la profesionalidad y con el hambre que tiene este chaval, es que eso es muy difícil de ganar".

