La situación de Aston Martin "afectará seguro" a Honda en MotoGP

Un ejecutivo de Honda, en declaraciones a 'Motorsport', afirmó que la estructura de las dos ruedas se verá condicionada por el pobre momento que atraviesa la marca en Fórmula 1.

Tras el 'shakedown' de Barcelona, pero sobre todo después de los test de Bahréin y del Gran Premio de Australia, Honda ha centrado todos sus esfuerzos en mejorar la fiabilidad de su unidad de potencia.

Las continuas y fuertes vibraciones no solo afectan a las baterías, sino también desgastan a los propios pilotos.

De hecho, Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, no dudó en comparar el AMR26 con una "silla eléctrica". Tremendo palo para los japoneses.

Es por ello que la fábrica de Sakura está 100% centrada en el proyecto de Fórmula 1 y esta decisión afectará directamente al departamento de MotoGP.

En la categoría reina de las dos ruedas, el equipo del ala dorada va en tendencia positiva desde la segunda mitad de la temporada pasada, y con el cambio reglamentario previsto para 2027, optarán por 'ayudar' a sus hermanos de F1.

Cabe recordar que desde 2022, Honda unió sus dos estructuras, y ahora la de motos se puede ver seriamente afectada por la de coches.

Así lo afirmó un ejecutivo de Honda a 'Motorsport': "En MotoGP, eso afectará seguro. Compartimos estructura con la F1, y los esfuerzos más inmediatos se centrarán ahora en resolver aquello". El que mucho abarca...