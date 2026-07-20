Más Vale Tarde da ideas a Cucurella para tatuarse la cara de Luis de la Fuente: "Discretito no lo hemos hecho, pero la ocasión lo merece"

Marc Cucurella prometió que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente si España ganaba el Mundial y ahora Más Vale Tarde le da tres propuestas de dibujo y de lugares donde hacérselo, desde el clásico bíceps al pecho.

Muchos jugadores de la selección española habían hecho promesas para el caso de que ganaran el Mundial. Una de las más llamativas fue la de Marc Cucurella, que prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente.

Los periodistas le preguntaron después del partido y aseguró que todavía tiene que pensar dónde se lo va a poner: "La gente me preguntará y tiene que ser un sitio visible", comentaba el jugador, que esperaba recibir ideas durante el vuelo.

Más Vale Tarde le plantea algunas propuestas tanto de dibujo, alguno de ellos con guiño a la selección Argentina, y de zonas del cuerpo donde hacérselo.

Entre los lugares sugeridos encontramos el bíceps: "Discretito no lo hemos hecho, pero la ocasión lo merece", señala Marina Valdés, que presenta otras opciones como la pierna o, directamente, el pecho.

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