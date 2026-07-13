Jorge Martín ve inminente que Marc Márquez le arrebate el liderato: "Si sigo así, no durará mucho"

El piloto de Aprilia teme perder su ventaja en la clasificación debido al excelente rendimiento del vigente campeón del mundo y los "experimentos" de Aprilia en la moto.

Marc Márquez ha dado un golpe en la mesa durante el GP de Alemania de MotoGP. El vigente campeón del mundo ha vuelto a sellar una victoria, esta vez en Sachsenring; y ha puesto la clasificación patas arriba. En cambio, Jorge Martín, actual líder de la categoría, teme cómo su ventaja se aminora cada fin de semana.

"Ahora es cuando estoy notando que aún me falta rodar con la Aprilia. Al principio de año se notaba menos, pero ahora, seguramente, me falta un poco más. En una carrera sin caídas habría terminado el séptimo", explicó Martín tras la carrera al no poder obtener un mejor puesto que la quinta plaza.

A pesar de no subir al podio, el madrileño se mostró satisfecho con su esfuerzo, pero advirtió que, en caso de continuar rindiendo de la misma forma, podría perder el liderato en beneficio de Márquez. "Estoy contento de ir líder del Mundial, pero si sigo haciendo carreras así, el liderato no durará mucho. Voy líder más por los errores de los demás que por mis aciertos", señaló 'Martinator'.

Aunque durante los últimos meses Aprilia ha mantenido una gran ventaja frente a Ducati y el resto de marcas, los triunfos del eneacampeón del mundo y las caídas de Marco Bezzecchi están lastrando su buen rendimiento a comienzos de temporada.

"Aprilia trae muchas cosas en cada carrera, porque trabaja mucho en casa, pero hay que minimizar los experimentos. Si tengo una buena base de moto, sé cómo pilotar, pero en mi parte del taller estamos tocando mucho la moto, para adaptarla a cada pista. Mi moto actual es muy distinta de la que llevé en Austin o Brasil", añadió Martín, antes de elogiar a Marc por su victoria.

Por último, Jorge destacó la dificultad de batirse en duelo ante un Márquez que parece imparable. "El desafío de batir al mejor piloto de la historia es enorme; si puedo pelear con él hasta el final, ya será increíble", concluyó Martín.

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