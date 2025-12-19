¿Paz a la vista entre Marc Márquez y Valentino Rossi?

El Doctor Costa, exmédico de MotoGP, considera que "es un sueño" ver al ilerdense y al italiano haciendo las paces a corto plazo.

10 años después de Sepang 2015, el día que se rompió todo entre Marc Márquez y Valentino Rossi tras la patada del entonces piloto de Yamaha al ex de Honda, el español y el italiano no se pueden -ni quieren- ver.

Un apretón de manos entre ambos sería historia de MotoGP, pero parece utópico imaginar a ambas leyendas haciendo las paces.

O al menos así lo cree el Doctor Costa, al que en una entrevista en 'MowMag' le han preguntado si alguna vez habrá paz entre Marc y Valentino.

"La verdad es que es el sueño de todos, incluido el mío, porque el perdón es el ejercicio más elevado del alma humana. Mi historia me dice que creo en los milagros, pero diría, en este caso, que solo creo en milagros posibles", ha arrancado el exmédico de MotoGP.

Eso sí, espera que un día se dé la imagen: "Espero que Marc y Valentino, las dos inmensas e inalcanzables leyendas modernas de este deporte, puedan algún día aclarar las cosas y abrazarse, pero por ahora es un sueño".

Aún así, sabe que no será a corto plazo: "No creo que suceda, y desde luego no pronto. Los pilotos son tan rápidos en la pista como especiales fuera de ella: tienen sus propios tiempos, su propia forma de pensar, su propia singularidad en todo".