Márquez hace autocrítica: "Este año soy bastante más irregular y no se puede pensar en un título"

El piloto de Cervera hace un repaso de la temporada, después de un Gran Premio en Jerez donde ganó la sprint pero se fue al suelo en la carrera del domingo.

Marc Márquez ha comenzado la temporada por detrás de sus máximos rivales. Ducati ya no es la moto a batir, sino que es Aprilia el equipo que ha dado un paso hacia delante y se ha colocado al frente de la clasificación.

Marco Bezzecchi y Jorge Martínlideran el Mundial de Pilotos mientras que el de Cervera está quinto y a 44 puntos de la cabeza.

Una situación que no está siendo nada cómoda para Márquez a pesar de haberse llevado dos sprints esta temporada (en Brasil y Jerez). Sin embargo, Marc sabe que las caídas y los errores están haciendo que esté muy por detrás en la clasificación: "El potencial es el que marcan los resultados. Y los resultados marcan que hay velocidad, pero no hay consistencia".

"Es ahí donde tenemos que intentar encontrar el porqué nos está faltando esta consistencia, que el año pasado era nuestro punto fuerte. Este año soy bastante más irregular. Poco a poco creo que lo iremos solucionando, pero es cierto que, de momento, con los resultados que hemos mostrado, sobre todo los domingos, no se puede pensar en un título", comentó Márquez, en declaraciones recogidas por 'MARCA'.

Además, el de Ducati no quiere echarle la culpa a su moto, después de que su hermano Álex se llevara la victoria en Jerez con una moto de la marca italiana: "Es un conjunto de cosas, yo nunca voy a achacar todo a la moto y nunca un equipo va a achacar todo a un piloto. En Jerez ganó una Ducati, eso significa que la moto está para ganar y para luchar por el título. Tengo que entender yo la manera de mejorar".

Una mejora que el piloto catalán cree que llegará si es más constante. "Tengo que trabajar en la puesta a punto de la moto y, sobre todo, en la consistencia. Antes de pensar en el campeonato, tenemos que arreglar algunas cosas. A veces demuestro velocidad, pero me falta ser más constante", dijo el nueve veces campeón del mundo, según recoge 'Formula Passion'.

Sin embargo, a pesar de la distancia en el campeonato y de los errores, Marc se muestra optimista de cara a lo que resta de temporada. "Tenemos que seguir insistiendo, de peores he salido. Tengo que intentar gestionar diferentes cosas y, a partir de ahí, veremos", concluyó Márquez.