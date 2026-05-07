La intrahistoria de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: Fede inconsciente, un TAC... y Mbappé de risas

Josep Pedrerol, Edu Aguirre y José Luis Sánchez han dado en el 'Twitch' de 'El Chiringuito' todos los detalles sobre lo ocurrido en el entrenamiento de este jueves.

"Hay cosas de las que Valverde no se acuerda"

La tensión en el vestuario del Real Madrid tras una temporada muy difícil para el conjunto blanco ha alcanzado el punto de ebullición este jueves.

La pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni ha marcado un antes y un después en el ecosistema del club y todo apunta a que desde el palco se tomarán medidas estrictas tras lo ocurrido.

Pero, ¿qué ha ocurrido?, ¿cómo se ha originado el enfrentamiento?, ¿cuál ha sido el motivo? Josep Pedrerol, Edu Aguirre y José Luis Sánchez han dado todos los detalles sobre lo ocurrido en el 'Twitch' de 'El Chiringuito'.

Después de que este miércoles ambos tuvieran un encontronazo en el entrenamiento, este jueves se ha producido otro después de que Valverde hiciera una entrada muy dura -dando al balón- a Tchouaméni.

Aurélien entiende que es por el enfrentamiento que hubo el día anterior a raíz de otra entrada de Fede y su rostro es más que serio.

Posteriormente, finalizado el entrenamiento, un grupo de jugadores, entre los que se encuentran ambos, entra primero al vestuario.

Es el francés el que entra primero, después el uruguayo y se enzarzan. Se zarandean, Valverde se cae y se da en la frente con una mesa que hay en el vestuario.

Cuando entra el resto del plantel, se encuentran a Valverde con una brecha en la cabeza, semiiconsciente y sangrando.

El golpe es muy fuerte y hay cosas de las Fede no se acuerda, por lo que lo llevan al centro médico de Valdebebas que hay dentro de la Ciudad Deportiva.

Posteriormente, a raíz del golpe en la cabeza, se le traslada al Hospital Sanitas La Moraleja para hacerle un TAC.

Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto blanco, está con él en todo momento tras una situación que se califica como violenta y desagradable.

José Ángel Sánchez, director deportivo, ha estado en el vestuario intermediando para zanjar estas situaciones y dar una llamada de atención a todo el equipo.

¿Habrá castigo?

El club ha abierto un expediente informativo que se transformará en uno sancionador, por lo que el castigo va a ser una cuestión casi inmediata y todo apunta a que ninguno estará en el Camp Nou.

Mbappé, a carcajadas

Pasadas las 14:10h de este jueves, ya finalizado el entrenamiento y dos horas después de la pelea entre Valverde y Tchouaméni, Mbappé sale conduciendo de Valdebebas.

Pero su rostro, tras lo ocurrido, ha llamado mucho la atención: el francés, envuelto en una polémica tras su viaje a Italia mientras estaba lesionado, ha salido a carcajadas de la Ciudad Deportiva.

"No me cuadra la imagen de Mbappé. ¿Se ha ido sin enterarse de lo ocurrido con su amigo Tchouaméni? La imagen la busca, sabía que El Chiringuito estaba ahí", ha apuntado Pedrerol sobre un vídeo que acumula más de 1 millón de visualizaciones en redes sociales. Juzguen ustedes.