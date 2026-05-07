La operación para evacuar el crucero con hantavirus: lanchas hasta Tenerife, un trayecto de diez minutos al aeropuerto y la duda sobre la desinfección

Los detalles Protección Civil indica que las unidades de transporte hasta el aeropuerto de Tenerife Sur no serán "especialmente medicalizadas" porque el riesgo de transmisión de este virus es "muy infrecuente".

El plan para evacuar a las personas del crucero afectado por un brote de hantavirus se centrará en garantizar la seguridad. Primero, se inspeccionará el barco y a sus ocupantes. Si no hay síntomas, los pasajeros serán trasladados al aeropuerto y repatriados. El barco no atracará en Granadilla, sino que fondeará cerca de Tenerife. Los pasajeros serán llevados al aeropuerto en grupos pequeños y no tendrán contacto con la ciudadanía. Los 14 españoles a bordo serán trasladados a Madrid en un avión militar medicalizado para cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Otros países decidirán cómo evacuar a sus ciudadanos, mientras que Países Bajos se hará cargo si es necesario. El operativo se coordinará a través del mecanismo europeo de protección civil.

Ya se conocen más detalles sobre cómo se ejecutará el plan para que las 144 personas que siguen en el crucero afectado por un brote de hantavirus puedan volver a pisar tierra de forma segura para todos: primero se examinarán el barco y a los pasajeros que van a bordo y, si nadie muestra síntomas, serán trasladados directamente al aeropuerto para llevar a cabo las repatriaciones.

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha informado este miércoles del protocolo para gestionar la evacuación del barco, que finalmente fondeará cerca de Tenerife, pero no atracará en Granadilla como se pensó en un primer momento.

"La buena noticia es que el buque no va a atracar. El Gobierno de España lo que va a exigir y autorizar es solo el fondeo", ha celebrado el presidente autonómico Fernando Clavijo. No obstante, aún sobrevuela la duda de dónde o cómo se desinfectará el barco una vez sea desalojado.

"Primero se va a realizar una inspección del barco y de las personas que están en él para saber cuál es su estado de salud, y si hay personas que hayan tenido síntomas o si existe alguna novedad que no conozcamos", ha expresado Gullón, añadiendo que las autoridades están en contacto con los médicos a bordo del barco.

Una vez se certifique que no hay más personas sintomáticas, se empezará a llevar a los pasajeros a tierra. Eso sí, según ha apuntado Gullón, no se les moverá del barco hasta que no llegue el avión que les vaya a trasladar a sus respectivos países.

Cuando la aeronave esté lista, se trasladará a los pasajeros en lanchas que la naviera pondrá a disposición de la operación y que serán custodiadas por el Gobierno. Serán rondas lentas, de cinco en cinco. Desde el puerto harán un recorrido de diez minutos hasta el aeropuerto. Allí, pasarán por zonas aisladas e irán directos al avión, concluyendo con ello la fase de evacuación.

Un traslado de bajo riesgo

Según Protección Civil, las unidades de transporte no serán "especialmente medicalizadas y extremas". El organismo ha sostenido que para estas situaciones se toman medidas según la transmisión del virus que, en este caso, es "muy infrecuente".

En este sentido, el director general de Salud Pública ha pedido "tranquilidad" a los tinerfeños, asegurando que "no va a haber contacto con ciudadanía" y quienes sí van a tener contacto "van a estar absolutamente protegidos".

"Son personas sanas, por lo que no es necesaria la medicalización completa del transporte, pero sí se harán medidas en relación a que no puedan contagiar", ha aseverado Gullón.

Reparto de los pasajeros

En el caso de los 14 españoles a bordo del navío, tras la evaluación sanitaria serán trasladados en un avión medicalizado a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Una operación de la que se encargará el Ministerio de Defensa. "Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagio", declaró la ministra Margarita Robles.

Desde Torrejón irán al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde serán evaluados y guardarán la cuarentena necesaria.

En el barco hay 31 pasajeros y tripulantes de otros 11 países europeos. La mayoría proceden de Países Bajos, Alemania y Francia.

Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, ha explicado que "van a decidir en las próximas horas si deciden mandar un avión para evacuar a sus personas o si se van a acoger al mecanismo con ese proceso que se va a realizar para las evacuaciones".

El operativo se coordinará a través del mecanismo europeo de protección civil, pero también incluirá a los pasajeros de países que no forman parte de la UE. En el buque hay 93 personas, entre pasajeros y tripulantes, procedentes de otros países. La mayoría de Filipinas, Gran Bretaña y Estados Unidos.

"Se está dando oportunidad a los países que recojan a compatriotas y los lleven a su país", ha contado Barcones, que ha aclarado que si alguno de estos países se opone, sería Países Bajos quien asumiría esa responsabilidad de acuerdo con el Derecho del mar.

Desde Protección Civil han sido claros: nadie saldrá de ese buque sin un claro viaje a su país de origen.

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