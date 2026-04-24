Bezzecchi responde a la etiqueta de 'favorito' por parte de Márquez: "Oír eso de él..."

El italiano ha analizado este inicio de temporada antes de la prueba en Jerez y ha hablado de su rivalidad con otros pilotos como Marc o Jorge Martín.

Marco Bezzecchi ha arrancado el año por todo lo alto, posicionándose como el líder indiscutible de 2026 en la clasificación. Sus resultados hasta ahora le han hecho ganarse la etiqueta de favorito por parte de Marc Márquez, campeón la temporada pasada. El catalán no está logrando cumplir con las expectativas de momento, en beneficio de unas Aprilia que están dominando el campeonato.

En las horas previas al inicio del Gran Premio de España el italiano ha respondido a Marc: "En primer lugar, me alegra oír eso de él, siempre es un halago agradable. Pero, en definitiva, esto se siente como un nuevo comienzo. Hemos tenido un largo descanso, todos han estado trabajando y veremos cómo va todo". Así encara Marco el fin de semana en Jerez, un circuito sobre el que ha hablado después de una gran prueba allí en 2025.

"La situación es diferente, es un circuito que me gusta y he sido rápido allí en el pasado. Ojalá podamos tener un buen fin de semana. Tenemos que seguir trabajando, siempre. En cuanto te relajas, se acabó. Estoy haciendo mi parte, y el equipo también. Tengo mucha fe", explicaba Bezzecchi. Luego remarcaba que "aún tiene margen de mejora en su pilotaje aunque la moto también puede hacerlo".

Para concluir, como recoge 'Motosan', el líder de MotoGP habló de la rivalidad con otro de los contendientes al título, Jorge Martín. Al madrileño lo catalogó como "el más fuerte en las ‘sprints’", algo que "no es casualidad" y que puede usar como referencia". Sin embargo, el italiano se muestra fuerte y con confianza para mantener el nivel mostrado hasta ahora: "Fue un buen comienzo, pero no podemos conformarnos con menos... Tenemos que tener éxito".