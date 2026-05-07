Lo que se sabe Los sospechosos que viajaron en el barco son seis: otro de los evacuados que está en un hospital alemán en Düsseldorf y otros cinco que se bajaron antes del barco y que están ahora mismo controlados en Dinamarca, Reino Unido y Singapur.

La crisis del hantavirus ha generado preocupación, con cuatro casos confirmados relacionados con un crucero. Dos pasajeros evacuados a Países Bajos, uno en una UCI en Johannesburgo y otro en un hospital de Zúrich están infectados. Seis casos sospechosos están bajo vigilancia en Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Singapur, mientras que otros sospechosos sin vínculo con el barco incluyen un francés y una azafata en Países Bajos. La OMS rastrea a 30 pasajeros que desembarcaron en Santa Elena. Aunque la enfermedad es grave y sin vacuna, el riesgo es bajo. Los expertos subrayan que no es comparable al coronavirus y no debe cundir el pánico.

Radiografía de la crisis del hantavirus. De momento, hay cuatro personas confirmadas que se encontraban en el crucero, mientras que habría otro caso entre los confirmados por la OMS, en esta caso se trataría de un contacto directo con alguien del buque cuya identidad no ha sido confirmada. Los positivos del crucero serían, según se sabe hasta ahora, dos de los pasajeros evacuados este miércoles desde Cabo Verde hasta Países Bajos, otro pasajero que está ingresado en una UCI en Johannesburgo y uno más que se bajó del crucero para volar a Suiza y se encuentra ingresado en un hospital de Zúrich.

Luego están los casos que aún permanecen como sospechosos. De ellos, los que viajaron en el barco son seis: otro de los evacuados que está en un hospital alemán en Düsseldorf y otros cinco que se bajaron antes del barco y que están ahora mismo controlados en Dinamarca, Reino Unido y Singapur. Estos últimos se encuentran confinados ya en sus casas.

Radiografía de la crisis del hantavirus: cuatro positivos del crucero, otro más sin identificar y los casos sospechosos

Tras estos quedan los más preocupantes a esta hora: los sospechosos que nunca han estado en el barco. En este grupo estarían un ciudadano francés, contacto estrecho de un contagiado, que está ingresado en un hospital en aislamiento; otro posible caso del que se ha tenido noticia la tarde de este jueves en Países Bajos; y una azafata, una auxiliar de vuelo que tuvo contacto con una de las fallecidas cuando intentó subirse en su avión. Ella tiene síntomas. Le están haciendo pruebas en un hospital neerlandés y, si se confirma que se ha contagiado, sería la primera que jamás pisó el barco.

Radiografía de la crisis del hantavirus: cuatro positivos del crucero, otro más sin identificar y los casos sospechosos

Esta azafata de 29 años formaba parte de la tripulación del vuelo Johannesburgo-Ámsterdam, del cual fue expulsada la pasajera que más tarde murió. La mujer, que estuvo brevemente en contacto con la fallecida, presenta síntomas compatibles con el hantavirus, aunque todavía no se sabe si es positiva o si se le ha realizado la prueba.

La OMS rastrea a 30 pasajeros que desembarcaron en Santa Elena

Mientras, la OMS y las autoridades internacionales están rastreando a los 30 pasajeros que desembarcaron del crucero en la isla de Santa Elena y que todavía no eran conscientes de este brote. Allí no se ha registrado ningún caso pero se sigue de cerca a un pequeño grupo de personas que tuvieron contacto estrecho con los pasajeros del Hondius

Se les ha recomendado aislarse en casa durante 45 días a partir de la última exposición conocida al virus, un período que finaliza el 9 de junio. Singapur ha aislado a dos residentes que iban a bordo del navío, se les ha hecho pruebas y están a la espera de los resultados. Además, dos británicos y un danés se encuentran en sus países de origen en autoaislamiento preventivo sin síntomas.

Esto no es otro coronavirus

La OMS, por su parte, lo ha dejado claro: esto no es otro coronavirus. Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, ha señalado: "Esto no es el próximo Covid. Pero es una enfermedad infecciosa grave. Es una enfermedad infecciosa que, si las personas se infectan (y las infecciones son poco comunes), pueden morir".

Aunque se trata de un virus conocido desde hace años es una enfermedad infecciosa grave que tiene una letalidad del 38%. De momento, además, no hay ni vacuna ni tratamiento específico. Esto se debe al número tan bajo de personas afectadas hasta ahora. Eva Hrncirova, portavoz europea de Sanidad, ha remarcado: "Debo reiterar que, según los datos de que disponemos en este momento, el riesgo para la población europea es bajo. La salud de los ciudadanos europeos es nuestra prioridad absoluta".

Los expertos coinciden en que no se trata de un virus que se extienda con facilidad, ya que necesita un contacto estrecho. Esto ha sido lo que ya consideran un brote y, como tal, requerirá trabajos como en cualquier otra situación de salud pública en la que haya posibles contagios de persona a persona.

"Esto no se parece en nada a la cuestión del coronavirus y así lo veremos en las próximas semanas. Qué pasa, que también hay que entender que tenemos cerca en nuestra memoria el enorme drama que hemos vivido con la covid 19 y, por lo tanto, lógicamente la preocupación de la ciudadanía existe", ha apuntado este jueves José María Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad.

Por eso, insisten en que no hay que perder el control de la situación y, menos aún, dejar que cunda el pánico entre la población.

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