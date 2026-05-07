Comunicado del Real Madrid sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni

El conjunto blanco ha informado que ha abierto "expedientes disciplinarios" a Fede Valverde y Aurélien Tchouameni tras la pelea acaecida este jueves en Valdebebas.

Pasadas las nueve de la noche de este jueves, el Real Madrid ha emitido un comunicado en su página web a razón de la pelea que ha tenido lugar durante el entrenamiento matutino entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

En el mismo, el conjunto blanco informa que ha abierto "sendos expedientes disciplinarios" al uruguayo y al francés.

Eso sí, al no haber concluido los "procedimientos internos correspondientes", el club no habla de resoluciones firmes, por lo que la presencia de ambos en el Clásico sigue en duda.

El enfrentamiento entre Valverde y Tchouameni, que tuvo su primer episodio este miércoles, se ha saldado con el centrocampista charrúa teniendo que acudir al centro sanitario que hay en Valdebebas tras haberse hecho una brecha después de golpearse la cabeza con una mesa que hay en el vestuario.

Josep Pedrerol, Edu Aguirre y José Luis Sánchez han dado en el 'Twitch' de 'El Chiringuito' todos los detalles sobre lo ocurrido, así como la intrahistoria y el origen de la riña.

Comunicado íntegro:

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni".

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes".