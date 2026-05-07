¿Habrá boicot a Roland Garros? Sinner y Djokovic se pronuncian: "No nos sentimos respetados"

Tanto el italiano como el serbio hablan sobre la posibilidad de boicotear el Grand Slam después del descontento de muchos tenistas por el dinero que se va a entregar este año.

La gira de tierra batida está cargada de polémica. Menos de una semana después de su victoria en Madrid, Jannik Sinner ha llegado al Masters 1000 de Roma y ha hablado sobre las duras críticas que está recibiendo Roland Garros.

El Grand Slam parisino anunció las cuantías de dinero que se iban a repartir a los tenistas este año. Un dinero que, a ojos del top-10 del cuadro femenino y masculino, era insuficiente y decidieron escribir una carta a los responsables, que no tuvo respuesta.

Tras esto, mucha gente ha empezado a hablar sobre un boicot a Roland Garros por parte de los jugadores. Jannik Sinner, actual número uno del mundo, ha hablado sobre esta situación: "Los Grand Slams son los torneos más importantes de nuestro calendario, los mejores. Esto es así desde hace mucho tiempo".

"Se trata de respeto. Pienso que damos mucho más de lo que recibimos. No solo hablo de los mejores, es para todos los jugadores y jugadoras, porque el circuito masculino y el femenino vamos a una en este tema. Tanto el top-10 masculino como el femenino escribimos una carta. No es nada agradable ver que después de un año no estamos ni tan siquiera cerca de la conclusión que nos gustaría alcanzar", dijo Sinner, según recoge 'Punto de Break'.

Además, el italiano quiso comparar esta situación con la que se puede vivir en otros deportes: "Cuando en otros deportes los mejores del mundo se reúnen para mandar una carta tan importante, pienso de verdad que no solo obtendrías una respuesta en 48 horas, sino también una reunión para hablar de todo esto".

"Estamos hablando de dinero, y lo más importante es sentirse respetados, y nosotros no nos sentimos respetados. Los jugadores estamos un poco decepcionados con lo que ha hecho Roland Garros. Entiendo a los jugadores que hablan de boicot, porque es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. Llevamos mucho tiempo así", comentó el tenista de 24 años.

"Los jugadores saben que siempre tendrán mi apoyo"

Novak Djokovic también ha hablado sobre esta polémica. El tenista serbio sabe lo que es luchar por mejorar las condiciones de los jugadores ya que en 2020 fundó la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA, por sus siglas en inglés).

Ante esta situación, el 24 veces ganador de Grand Slams ha mostrado su apoyo a los tenistas: "Los jugadores saben que siempre tendrán mi apoyo, y eso es todo. Las nuevas generaciones están llegando y me alegra que haya disposición por parte de líderes de nuestro deporte para dar un paso adelante y entender realmente cómo funciona la política del tenis".

"Me gusta que haya más conversaciones sobre esto. Tiene que haberlas, porque la posición de los jugadores no está donde debería estar respecto a los Grand Slams y a los circuitos. En general, no está donde debería. Por eso cofundé la asociación de jugadores, la PTPA. Esa fue mi búsqueda de una solución más profunda y significativa, un poco fuera del sistema, porque el sistema está estructurado de una manera que realmente no beneficia a los jugadores en todos los niveles", concluyó Djokovic.