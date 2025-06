Márquez le desvela a Jorge Lorenzo qué ha cambiado en su estilo: "Llevaba diez años pilotando..."

"Me faltaba explosividad..."

Marc Márquez sigue dominando con mucha solvencia del Mundial de MotoGP. Desde que el de Cervera se subió a la Ducati Oficial en el Gran Premio de Tailandia, Márquez no ha mostrado síntomas de flaqueza frente a sus rivales salvo las dos caídas sufridas en Austin y en Jerez.

El éxito de Marc sobre la Ducati no solo viene de juntar el mejor piloto con la mejor moto, sino también de algunos cambios que Márquez ha introducido en su manera de pilotar. Jorge Lorenzo ha detectado que uno de esos cambios es la gestión de los neumáticos.

El mallorquín considera que Marc es todo un "experto" en gestionar la temperatura y el cuidado de las gomas, sobre todo cuando en las últimas vueltas el trato hacia las ruedas debe ser muy delicado debido a que están ya muy desgastadas.

Lorenzo le ha preguntado a Márquez sobre cómo ha implementado uno de los cambios que ahora le permiten liderar el Mundial con mucha ventaja y el de Cervera lo ha explicado: "El año pasado cuando salté a la Ducati llevaba 10 años pilotando de la misma manera, en el mismo estilo de moto. El ADN de una moto no cambia, puede ir mejor o peor, pero el ADN de la Ducati es pilotarla con el trasero, ir súperfino, no forzar tanto el delantero".

"Es ahí donde he ido dando pasitos, sobre todo, en ese time attack y en la sprint race que el año pasado me faltaba esa explosividad. Venía con la mentalidad, os lo prometo, de defender, de intentar perder los menos puntos posibles, pero ayer ya vi que era posible la victoria. Todo el rato me repetía lo mismo en la cabeza, 'la carrera es muy larga y paciencia", ha reconocido Marc en los micrófonos de 'DAZN'.