El error que reconoce Ferrari al elegir a Hamilton: "Subestimamos lo que..."

Durante un curso complicado para Ferrari ha aparecido Frédéric Vasseur, jefe de la escudería, para reconocer una realidad que podría explicar la falta de rendimiento de Lewis Hamilton.

La temporada de Ferrari no está funcionando como esperaba la escudería. A pesar de la llegada del heptacampeón Lewis Hamilton, este 2025 las cosas se han complicado y el claro dominador del 'Gran Circo' es McLaren.

Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, ha reconocido en declaraciones a 'Dazn' la dificultad que podía llegar a suponer la llegada del británico a la escudería. Un problema que admite que no había valorado adecuadamente: "Subestimamos el reto al que se enfrentaba Hamilton al principio de la temporada".

"Él venía de una carrera de 20 años en el entorno de Mercedes y no es fácil cambiar todo eso. Tanto Lewis como yo subestimamos lo que significaba ese cambio, desde la cultura hasta la gente", ha reconocido el directivo francés.

Por otro lado, Charles Leclerc mantiene un rendimiento y una actitud que el francés ha alabado: "En una temporada como ésta, en la que hay tantas expectativas y luego pasas por una mala racha, es muy fácil rendirse. Pero Charles nunca lo ha hecho y siempre lo ha dado todo, apoyando al equipo y trabajando muy bien con Lewis".

Finalmente, a pesar de las dificultades, Vasseur ha confesado cual es su último deseo de la temporada: "Sigo queriendo ganar al menos un Gran Premio este año. Tenemos que sacar el máximo partido de todo lo que tenemos a nuestra disposición".