Trump adelanta un "intercambio de territorios" entre Rusia y Ucrania de cara a un futuro acuerdo de paz

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha insistido en que sin él habría habido una "guerra mundial" y confirma que se verá "muy pronto" con Putin en una ubicación "muy popular".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado una próxima reunión con Vladímir Putin, presidente de Rusia, y ha mencionado un "intercambio de territorios" entre Ucrania y Rusia como parte de un acuerdo de paz. Trump no ha querido dar detalles para no eclipsar un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, y ha señalado que la ubicación del encuentro será "muy popular". Aunque le habría gustado reunirse antes con Putin, cuestiones de seguridad han retrasado el encuentro. Trump ha afirmado que sin su intervención habría estallado una "guerra mundial" y que ahora existe una oportunidad para terminar el conflicto. Sin embargo, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha rechazado cualquier cesión territorial y ha insistido en que debe estar presente en las negociaciones, apelando a los socios europeos para evitar que Trump y Putin negocien sin él. Zelenski considera la guerra de Rusia como un ataque a la independencia de Ucrania y de todas las naciones europeas, y aboga por una reunión a tres.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha anunciado que va a mantener "muy pronto" una reunión con Vladímir Putin, su homólogo ruso, y ha adelantado además un "intercambio de territorios" entre Ucrania y Rusia como parte de un futuro acuerdo de paz entre ambos países.

El republicano, que no ha querido dar detalles con esa futura reunión con Putin para no "eclipsar" el acuerdo suscrito por los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca, ha dicho que la ubicación de dicho encuentro va a ser "muy popular, por muchas razones".

En ese sentido, Trump ha admitido que le habría gustado verse antes con Putin, pero ha apuntado a cuestiones de seguridad como el motivo de la demora de las gestiones para organizar la cita.

Además, sobre Zelenski, presidente de Ucrania, Trump insiste en que se darán a conocer más detalles de una iniciativa diplomática en la que se desconoce el papel que desempeñará el ucraniano. El magnate neoyorquino ha remarcado que no va a pedir a Putin que mantenga una reunión con Zelenski.

Trump, por su parte, ha sostenido que sin él habría habido una "guerra mundial", y afirma que ahora existe "una oportunidad" de poner fin al conflicto.

Zelenski busca una reunión a tres

Está por ver todo eso, pues ese "intercambio de territorios" del que ha hablado Trump es algo que Zelenski ha descartado día sí y día también, negando cesión alguna para Rusia incluyendo esas zonas que están ocupadas desde el inicio de la invasión.

Un Zelenski que, además, ha apelado a sus socios europeos para que Trump y Putin no negocien la paz sin él. "Todo el mundo sabe con seguridad que en Rusia todas las decisiones clave las toma una sola persona. Y que esta persona teme las sanciones de EEUU, y que es justo que Ucrania esté en las negociaciones", ha dicho.

"La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia como símbolo de la independencia de todas las naciones europeas", ha expresado un Zelenski que considera que esa reunión de Trump con Putin debería ser a tres.