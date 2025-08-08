El cantautor Jaume Anglada, amigo del rey, en estado muy grave después de ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

El cantante mallorquín fue arrollado por un coche la madrugada del viernes en el centro de Palma cuando circulaba con su Vespa. Ha sido trasladado de urgencia al hospital de Son Espases.

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, de 52 años, ha sido ingresado en "estado muy grave" en el hospital Son Espases de Palma de Mallorca después de ser arrollado por un coche que se dio a la fuga, durante la madrugada del viernes. El cantante circulaba con su motocicleta Vespa por el centro de Palma cuando fue embestido por un vehículo, según recoge el Diario de Mallorca. El coche se dio a la fuga.

Según ha podido confirmar Crónica Balear, el conductor del coche que atropelló a Anglada tiene 20 años y habría triplicado la tasa máxima de alcoholemia: pudo ser detenido gracias a la descripción aportada por los testigos del accidente. El arrollamiento tuvo lugar en la calle Joan Miró sobre las 1:30h de la madrugada, y tras chocar contra él, el motorista salió despedido hasta acabar chocando contra la carretera. Según indican los medios locales, el conductor realizó un cambio de sentido en un punto no permitido para ello. Anglada, que llevaba casco (aunque pequeño), ha sufrido graves lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado de extrema gravedad al centro hospitalario.

Los testigos presentes en la zona pudieron facilitar a la Policía la matrícula del vehículo, así como una descripción del vehículo, lo que facilitó el arresto del conductor. La detención tuvo lugar ya en su vivienda: ha sido acusado de imprudencia grave y abandono del lugar del accidente, aunque también podría añadirse un cargo por conducción bajo los efectos del alcohol.

El rey Felipe VI, en el concierto de Jaume Anglada durante la Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca

Anglada actuó hace apenas una semana en la Copa del Rey de Vela de Mapfre, en el club Náutico de Mallorca, ante los ojos del rey Felipe VI. Durante la actuación de Anglada, el monarca se mezcló entre el resto de asistentes e incluso fue visto cantando algunas de sus canciones, acompañado de varios miembros de la tripulación del Aifos.