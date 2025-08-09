Trump se reunirá con Putin este viernes en Alaska para hablar sobre un posible fin de la guerra

Los detalles Portavoces del Kremlin han calificado el próximo encuentro como "una oportunidad para el diálogo directo" y reiterado que Moscú buscará garantías de seguridad y reconocimiento internacional de los territorios que controla en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el 15 de agosto en Alaska, centrada en un posible fin de la guerra. Este encuentro es el primero entre un presidente de EE.UU. y Putin desde 2021. Trump ha propuesto un "intercambio de territorios" como parte de un acuerdo de paz, lo que ha generado críticas en Kiev y Europa. Además, ha impuesto medidas económicas contra Moscú para ganar influencia en las negociaciones. El Kremlin considera la reunión una oportunidad para el diálogo, buscando garantías de seguridad y reconocimiento internacional. No se ha confirmado la participación de representantes ucranianos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto tendrá lugar la esperadísima reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska. "La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska", aseguró el republicano en su cuenta oficial de Truth Social.

Durante este encuentro entre los líderes de Estados Unidos y Rusia se tratará un posible fin de la guerra.

Esta es la primera vez que el mandatario ruso se reúne con un presidente de EEUU desde 2021, cuando habló con Joe Biden en Ginebra. Asimismo, en 2018 se vio las caras con Trump en Helsinki.

La propuesta de Trump de incluir un "intercambio de territorios" como parte de un eventual acuerdo de paz ha despertado críticas tanto en Kiev como en varias capitales europeas. Por su parte, las autoridades ucranianas han reiterado que no aceptarán ceder zonas controladas por Rusia.

En estas últimas jornadas, Trump ha impulsado medidas de presión económica contra Moscú como aranceles a países -como India- que compran petróleo ruso. Algunos analistas indican que estas acciones forman parte de su estrategia para llegar a la mesa de negociación con un margen de influencia frente a Putin, aunque no está claro si lograrán el efecto deseado.

Desde el Kremlin, portavoces han calificado el próximo encuentro como "una oportunidad para el diálogo directo" y reiterado que Moscú buscará garantías de seguridad y reconocimiento internacional de los territorios que controla en Ucrania.

Hasta el momento no se ha precisado si habrá participación de representantes ucranianos o mediadores externos en las conversaciones de Alaska. Esta cita se perfila como uno de los momentos diplomáticos más observados del año y los protagonistas de la reunión podrían ir más allá del conflicto en Ucrania.