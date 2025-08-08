Ahora

Ya se ha entrenado

El Villarreal se defiende tras el fichaje de Thomas, imputado por seis agresiones sexuales: "Condenamos cualquier acto de violencia"

El contexto El club insiste en la "presunción de inocencia" del futbolista, ex del Arsenal, acusado de unos hechos por los que será juzgado el próximo 2 de septiembre.

Thomas Partey se entrena con el Villarreal
Thomas Partey ya ejerce como futbolista del Villarreal. El ghanés ha llegado al club de Castellón tras varias temporadas en el Arsenal en un fichaje que ha levantado una gran polémica por estar imputado en Reino Unido por seis agresiones sexuales. El mediocentro, según los hechos que se le imputan, habría violado a dos mujeres de manera reiterada.

Los hechos de los que se le acusa sucedieron durante 2022 y 2023, algo que el Villarreal afirma conocer. "El club está al corriente de que el futbolista está inmerso en un proceso judicial en Inglaterra. El jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega los cargos en su contra", expresó la entidad en un comunicado.

"El club respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la Justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan", insisten.

Y prosiguen: "Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto".

El club condena "cualquier acto de violencia"

A pesar de las acusaciones que sobre él pesan, el Villarreal se desmarca de todo y reitera que condena "cualquier acto de violencia en todas sus formas".

El juicio contra el jugador del Villarreal, que ya se ha entrenado a las órdenes de Marcelino, arranca el próximo 2 de septiembre.

Thomas llega a Castellón procedente del Arsenal, donde ha disputado las últimas temporadas desde que llegase a Londres en verano de 2020 procedente del Atlético de Madrid.

