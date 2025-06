La desesperación de Bagnaia tras la victoria de Márquez en Mugello: "Nadie me explica qué pasa"

'Pecco' Bagnaia ha dado un paso atrás en la mejoría que estaba notando en las últimas semanas. El bicampeón del mundo ha terminado muy frustrado la carrera del Gran Premio de Italia después de quedarse fuera del podio en las últimas vueltas.

Bagnaia había protagonizado una muy buena salida poniéndose primero por delante de los Márquez. 'Pecco' aguantó la reacción de los hermanos con un estilo de pilotaje valiente que hasta ahora no había mostrado esta temporada y que puso en apuros a Marc y a Álex.

Sin embargo, a medida que fueron pasando las vueltas, Bagnaia fue perdiendo velocidad y quedó rezagado en el tercer puesto sin ni siquiera tener ritmo para acechar a Álex, que rodaba segundo. Por si fuera poco, a tres vueltas para el final, 'Pecco' perdió el tercer puesto a manos de Fabio Di Giannantonio y eso hizo que estallara.

Tras la carrera, Bagnaia mostró su frustración con la moto y con Ducati: "Tenemos un problema y nadie me explica qué pasa, porqué no puedo pilotar como siempre. No estamos yendo a ninguna parte. No es el momento de pensar en ganar un Mundial con carreras así, en las que no puedo atacar y me veo detrás, esperando que alguien de delante cometa un error. A menos que cambie algo en la moto, es imposible".

"Cuando se ha terminado la goma delantera me he ido para atrás. Llegaba hasta Alex pero no podía atacarle. Estoy rabioso, porque sé que puedo ganar carreras, pero no me veo en condiciones de hacerlo. Esta temporada no puedo derrapar como acostumbro", ha reconocido Bagnaia en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.