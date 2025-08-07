La alcaldesa de Jumilla habla con laSexta tras el veto a celebraciones islámicas: "Se podrán hacer en otro lugar"

¿Qué ha dicho? Seve González, alcaldesa de Jumilla, insiste en que los actos islámicos podrán celebrarse en otros lugares que no sean deportivos si cuentan "con los informes técnicos favorables". "Quien conozca Jumilla sabe las alternativas", asegura, sin especificar cuáles son.

laSexta ha podido hablar con la alcaldesa de Jumilla en plena polémica ante el veto impuesto por PP y Vox a la celebración de fiestas islámicas en instalaciones deportivas. Como había defendido en un comunicado a mediodía de este jueves, Seve González ha insistido en que estos actos se podrán llevar hacer "perfectamente" en otro lugar.

"Con los informes técnicos favorables se podrán hacer perfectamente", ha afirmado al micrófono de laSexta. Preguntada por las alternativas con las que cuenta la comunidad musulmana, ha explicado que "quien conozca Jumilla las sabe", sin aclarar cuáles son.

Previamente, la alcaldesa explicaba en un comunicado -tras anular la rueda de prensa que había prevista- que en Jumilla viven "72 nacionalidades diferentes". "Hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema cultural o religioso", añadía, explicando que el resto de instalaciones municipales estarán a "disposición de toda la sociedad, incluida la musulmana, para cualquier actividad o acto siempre que se cumpla la normativa".

La alcaldesa afirma que solo se autorizó una modificación de la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas, "sin vetos ni prohibición a nadie por su origen religioso", criticando que se haya, dice, tergiversado lo ocurrido "de forma intencionada".

Noticia en ampliación.