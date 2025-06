El llamativo mensaje de Ducati a Márquez sobre Valentino Rossi: "La antideportividad..."

"Me gustaría que se dieran la mano"

La tensa relación de Marc Márquez y Valentino Rossi ha sido uno de los focos de polémica más intensos de la última década en MotoGP. Ni el español ni el italiano mostraron signos de afecto cuando ambos competían y la cosa no ha cambiado desde que Valentino está retirado.

El ex de Yamaha aprovecha cada oportunidad que tiene para lanzarle un 'dardo' a Márquez y avivar así una polémica en la que Marc no entra bajo ningún concepto. Sin embargo, la victoria del de Cervera en la 'sprint' de Mugello provocó los silbidos de la afición italiana a Márquez, algo que no gustó nada a Davide Tardozzi.

El jefe de Ducati mandó callar al sector de la afición que cargó contra Marc con abucheos tras la carrera corta. Tardozzi cree que la complicada relación que tienen Márquez y Rossi es la gran culpable de este suceso: "Creo que la antideportividad ya no se justifica si se relaciona con los sucesos de hace 10 años".

"Ha llegado el momento de pasar página y mirar hacia adelante, especialmente por Marc y Valentino, y de transmitir mensajes positivos. Si no te gusta Marc, simplemente no aplaudas, pero en mi opinión, los silbidos son absolutamente antideportivos", reconoció el directivo italiano en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Tardozzi es partidario de que ambos pilotos entierren el hacha de guerra: "No quiero volver al episodio de hace 10 años, de quién fue la culpa; para mí es 50/50, pero después de todo este tiempo dos supercampeones como Vale y Marc deberían mirar hacia adelante y me gustaría que se dieran la mano, ya que el pasado ya no se puede cambiar".