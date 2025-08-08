La sanción de la UEFA a Lamine Yamal y Robert Lewandowski por incumplir normas antidopaje

Ambos futbolistas no cumplieron con algunas de las instrucciones que se estipulan en el protocolo antidopaje y es por ello que es organismo ha decidido multarles.

Robert Lewandowski y Lamine Yamal han sido sancionados por la UEFA por incumplimiento de algunas de las normas que rigen el protocolo antidopaje. Ambos futbolistas han sido multados por la organización tras los hechos sucedidos en el Giuseppe Meazza tras el encuentro de vuelta de semifinales de la Champions League.

La UEFA ha impuesto un partido de sanción al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, por su comportamiento en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Inter en Milán (4-3) y ha multado con 5.000 euros a Robert Lewandowski y Lamine Yamal por no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje.

Las multas a los dos jugadores azulgranas son por no cumplir con las instrucciones dadas por el responsable del control antidopaje (art. 21.8 del Reglamento Antidopaje de la UEFA) y no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje (art. 21.10 a del Reglamento Antidopaje de la UEFA).

El Inter de Milán también tendrá que pagar una multa de 22.000 euros por bloquear accesos de público y otra de 11.500 por encendido de bengalas, en contra de las normas de seguridad de la UEFA. El club ha sido amonestado por conducta impropia del equipo, aplicación del artículo 15 (4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA.