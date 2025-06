Álex Márquez carga duramente contra los abucheos en Mugello: "El año pasado Bagnaia me molestó..."

Marc Márquez ha sido el gran protagonista del Gran Premio de Italia. Principalmente porque se ha llevado los 37 puntos que ofrecían como máximo la 'sprint' y la carrera. Pero también por un episodio polémico que ha provocado varias reacciones en el 'paddock' de MotoGP.

Tras ganar la carrera corta, un sector considerable de la afición italiana decidió abuchear y 'pitar' al ocho veces campeón del mundo. ¿La razón? Su mala relación con Valentino Rossi, ídolo del público transalpino.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ya condenó esta actitud de los 'tifosi' precisamente frente a la grada haciendo gestos de desaprobación hacia lo que estaba sucediendo. Álex Márquez también ha querido salir en defensa de su hermano después de este polémico episodio que deja en mal lugar a la afición italiana.

El de Gresini ha recordado un episodio con Bagnaia en el GP de Italia de 2024 que también provocó que le abuchearan: "El año pasado ya me acuerdo que hubo un poco de lío porque creo que en el Practice de la tarde Pecco me molestó y le penalizaron por eso; y me silbaban a mí. Aquí son los magos de dar la vuelta a las historias también".

"Pero aparte de eso, da igual. Los que han aplaudido, los que han disfrutado, los que aman realmente el motociclismo, han aplaudido, que es lo importante", ha reconocido Álex en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.